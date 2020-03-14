德国侨界向德国疫情重灾区捐赠抗疫物资

人民网柏林3月13日电 （记者 花放）近日来，新冠病毒肺炎疫情在德国呈现多点暴发和扩散态势，德国人口最多最密集的北威州目前新增确诊病例数居全德一半以上，州内的海因斯贝格县更是全德确诊病例最集中的地区。

德国北威州各界在中国众志成城抗击新冠肺炎疫情时，纷纷向中国人民及其中国的友好省份、友好城市表达慰问和支持，其中，杜伊斯堡市和科隆市先后向友城武汉、北京捐赠防疫物资，表示愿同伙伴城市休戚与共，生动彰显了“病毒无情，人间有爱”。

新冠肺炎疫情在德国暴发牵动着许多旅德华侨华人的心，他们也纷纷行动起来与当地政府和民众同心抗疫。

日前，在中国驻杜塞尔多夫总领馆协助下，德国德华文旅集团、德国杭州华人华侨联合会、德国青田同乡会会、德国绘本交流群、爱心助力群等团体的代表，将一批医用口罩、防护服等防疫用品移交给海因斯贝格县县长普施、县卫生局负责人维克斯，用于支持该县抗疫防疫工作。北京外国语学院德国校友会也在此前向海因斯贝格县捐赠了一批防疫用品。

“谢谢中国朋友们，我们一起来加油”，普施向捐赠方代表真诚地说到。中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳表示，旅德华侨华人在德国出现新冠肺炎疫情后，以自发捐赠防疫用品助力当地防控疫情，体现了中华民族“守望相助”的传统美德，也是“病毒无情，人间有爱”的爱心接力。面对新冠肺炎疫情这一共同挑战，中方不会忘记德方对中方抗疫给予的支持，愿在医疗诊治、疫情防控等领域继续深化合作，与德方同舟共济，共克时艰。

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