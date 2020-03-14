人民网>>国际

驻尼日利亚大使发表署名文章：携手打造健康丝绸之路

2020年03月14日08:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾3月13日电（记者 姜宣） 13日，尼日利亚《每日信报》、《人民报》、《领航报》等主流媒体发表驻尼日利亚大使周平剑题为《携手打造健康丝绸之路》署名文章。《领导者报》12日发表该文。全文如下：

新冠肺炎疫情是对中国人民生命安全和身体健康的重大威胁，也是对世界卫生事业的严重挑战。在习近平主席坚强领导和亲自指挥部署下，中国充分发挥制度优势，万众一心、众志成城，采取了远超世卫组织建议和《国际卫生条例》要求的防控措施，打响了抗疫人民战争，目前全国疫情防控工作取得重要积极进展，持续向好。

站在抗疫第一线，我们不仅对中国人民负责，也为全球公共卫生事业尽责，通过采取最坚决、最彻底的措施，全力阻止疫情蔓延。中国的医护和科研人员争分夺秒完善诊疗措施，不断提高治愈率、降低病亡率，用中国速度为全球作出防疫准备争取了宝贵时间，用中国力量撑起了控制疫情蔓延的坚固防线。中国付出巨大代价减缓了疫情在世界其他地方蔓延的速度。

中国人民抗击疫情的英勇壮举，赢得了国际社会的钦佩与支持。布哈里总统公开发表声明说，中国为遏制新冠肺炎疫情扩散蔓延所作努力，以及就此同国际机构和其他国家密切沟通协作，堪称典范。第74届联合国大会主席、尼日利亚常驻联合国代表班迪表示，中国在防控疫情过程中展现出典范性的领导力与透明度。联合国秘书长古特雷斯表示，中国为抗击疫情并避免其蔓延付出了巨大牺牲，为全人类作出了贡献。世卫组织总干事谭德塞也指出，中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。

在抗疫斗争中，中国并非孤军奋战，国际社会以各种方式给予我们许多宝贵支持。全球170多个国家领导人和40多个国际和地区组织负责人向中国领导人致函电表示慰问支持，联合国、上海合作组织、金砖国家、东盟、非盟、阿盟、伊斯兰合作组织、拉共体、七十七国集团等重要组织专门发表声明，表达对中国抗疫行动的信心与支持。许多国家和国际组织以及民间团体也伸出援手，向中方捐赠医疗物资，这为抗疫发挥了重要作用。尤其令人感动的是，一些非洲国家在自身条件有限的情况下，向我们提供了资金和物资帮助。“真朋友，用双手紧握。” 尼日利亚政府和人民以各种方式坚定支持中国抗疫，我们对此衷心感谢。对于别人给予的同情和支持，中国铭记在心。

病毒无国界。新冠肺炎病毒不分人种和民族，也与一个国家的经济总量或发展水平无关。在全球化时代，各国命运相连、休戚相关，人类社会是一个你中有我、我中有你的共同体。面对公共卫生安全这样的全球性挑战，任何一个国家都难以独善其身。是同舟共济还是以邻为壑？是并肩作战还是隔岸观火？是雪中送炭还是落井下石？答案本应是不言自明的。

然而极为遗憾的是，某家美国媒体居然要求中国人就新冠肺炎疫情“正式道歉”，个别美国政客甚至一再刻意将新型冠状病毒称为“武汉冠状病毒”，毫不尊重世卫组织决定。这种污名化的言论荒谬可笑，充分暴露出他们对中国的傲慢、偏见和无知。

疫病是人类公敌。各国病患都是受害者，不知道“道歉论”从何说起？世卫组织多次强调污名化比病毒本身更危险。在各国人民携手努力共同抗疫之际，个别人散布这种毫无逻辑的言论，实在是居心叵测。目前病毒源自何处，尚无定论。无论病毒源自哪里，中国同其他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者，都面临阻击疫情蔓延的挑战。“中国道歉论”毫无根据，也毫无道理。2009年美国暴发的H1N1流感蔓延到214个国家和地区，当年就导致至少18449人死亡，谁要求美国道歉了吗？

事实上，中国在此次疫情防控中充分体现出一个负责任大国的应有担当，中国力量、中国效率、中国速度受到国际社会广泛赞誉，为世界各国应对疫情树立了新标杆。为了世界各国人民的健康和安全，中国人民也付出了巨大牺牲，作出了重大贡献。

新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，任何一个国家都不可能置身于全球公共卫生安全之外，需要同心协力、携手抗击。秉持人类命运共同体理念，守望相助、患难与共，筑成抗击疫情的“铜墙铁壁”，就一定能同心合力打败病毒，赢得抗疫最终胜利。

健康卫生行动是2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”之一。当前，非洲国家面临较高的疫情输入风险，尼日利亚已出现2例确诊病例。中方已向非盟提供了检测试剂，同包括尼日利亚在内的非洲国家分享了诊疗方案。中国红十字会和有关企业也向非洲国家提供了试剂。中方愿在加强自身防疫的同时，同非洲国家加强团结合作，并提供力所能及的支持和帮助，共同为维护全球公共卫生安全作出贡献。正如习近平主席指出，“我们要着力深化医疗卫生合作，加强在传染病疫情通报、疾病防控、医疗救援、传统医药领域互利合作，携手打造‘健康丝绸之路’。”

(责编：徐祥丽、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved