驻法国使馆发表致全体在法留学人员及家长的公开信

人民网巴黎3月13日电 （记者李永群）中国驻法国大使馆13日发表致全体在法国留学人员及家长的公开信，内容如下：

亲爱的同学们、家长们：

大家好！

当前，全球新冠肺炎疫情形势牵动着广大在法留学人员以及国内家长们的心。连日来，我们收到很多同学和家长来电，关心法国疫情发展和法国政府的疫情防控措施，以及在法国的同学们的学业和生活安排等。我们对此高度关注，并理解同学们和家长们因疫情产生的担心和急切心情。

正如世界其他国家一样，法国正面临着一个世纪以来最严重的公共卫生危机。由于中法两国医疗理念不同，法国采取的相关疫情防控措施也与中国有所不同。但是，法国拥有国家医学与健康研究院、巴斯德研究所等世界顶尖水平的病毒学、传染病学研究机构，我们相信法国政府有能力应对这场疫情。

3月12日，马克龙总统发表全国电视讲话，表示为了减少病毒传播，从3月16日起暂时关闭全法大中小学。这一决定将对我4万多名在法留学人员的学业造成一定影响。此时此刻，大家更加需要团结互助，携手应对疫情。现阶段，请同学们保持客观、理性、冷静的态度，兼顾学业和个人健康，做好以下几点：

第一，注意个人卫生防护，尽量减少出行。

请同学们参照法国卫生部门的疫情防控建议，养成良好的卫生习惯，合理规划日常学习起居，做好必要防护。尽量避免前往人群密集的场所，如商场、超市、剧院等，避免乘坐飞机、火车、地铁等封闭式交通工具，尽可能降低接触感染病毒的风险。我馆教育处邀请了在法专业人士举办了“新冠肺炎”在线视频知识讲座（链接附后），请同学们和家长们收看，了解法国相关疫情防控的理念和知识。

第二，遵守法方学校教学安排，争取不误学业。

法国政府关于暂时关闭高校的决定将有利于遏制病毒在校园内传播，使同学们避免因聚集发生大规模的交叉感染。部分高校采取了远程上课模式。请同学们对学校暂时关闭保持积极的态度，同时做到停课不停学，在做好疫情防控的同时努力取得学业进步。

第三，相信科学的力量，努力学习，报效祖国。

3月11日，世界卫生组织宣布新冠病毒疫情已发展成为全球大流行。但是，我们相信通过全球各国政府和人民共同努力，一定能遏制和平息这场疫情。希望同学们通过这场疫情认识到，人文情怀和科学知识对于人类发展的重要意义。希望你们更加努力学习，报效祖国，为人类命运共同体建设做出贡献。

第四，积极锻炼身体，均衡营养，提高自身免疫力。

此次疫情也提醒大家，健康的身体是保证学业、生活和工作顺利开展的前提。同学们要加强体育锻炼，增强身体素质，保持良好的精神状态，提高免疫力，积极应对疫情。

第五，注意个人身体健康状况，必要时及时就医。

请同学们注意自身身体状况，如有发热、呼吸道感染症状，先勿恐慌，及时拨打法国医疗急救电话15（SAMU，法国急救中心）就诊；如遇紧急情况需要帮助时，可拨打驻法国使领馆应急电话（附后），也可联系当地中国学联，并请同学们和家长们之间保持联系。

同学们，祖国一直牵挂着你们的健康与平安。希望大家携手努力，互相团结，共克时艰，一起平安度过疫情时期！

中国驻法国大使馆

2020年3月13日

附：

“新冠肺炎”在线视频知识讲座链接：

https://www.youtube.com/watch?v=E3SraqkyWCI

驻法国使领馆应急电话：

驻法国使馆领事保护与协助电话：+33-153758840

驻法国使馆教育处留学生事务应急安全值班电话：

+33-1 4408 1940（工作日）

+33-637575145（仅在非工作时间及周末、节假日使用）

驻马赛总领馆领事保护与协助电话：+33-491320019

驻里昂总领馆领事保护与协助电话：+33-785620931

驻斯特拉斯堡总领馆领事保护与协助电话：+33-609994464

驻圣但尼总领馆领事保护与协助电话：+262-693925807

驻帕皮提领事馆领事保护与协助电话：+689-87295620

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：

+86-10-12308或+86-10-59913991

(责编：徐祥丽、杨牧)