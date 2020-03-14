当地时间三月十二日晚，由国家卫生健康委员会和中国红十字会共同组建的抗疫医疗专家组一行九人抵达罗马，并携带部分中方捐助的医疗物资。图为中方专家组成员与前来迎接的意方人员等在机场合影。

本报记者 韩 硕摄

3月12日，罗马达芬奇国际机场，乍暖还寒。意大利卫生部、红十字会、警局的工作人员正在等待一架来自中国的飞机。

22时31分，经过十余小时飞行，这架中国飞机降落。舱门开启，在一面鲜艳的五星红旗映衬下，中国政府派遣的9人医疗专家组走下飞机，随机而来的还有呼吸机、监护仪等意大利紧缺的医疗物资。

“我们将抓紧时间尽快了解意大利疫情，并与意方同行全面分享中方的经验和做法，与意大利一起携手共渡难关！”刚下飞机，专家组领队、中国红十字会副会长孙硕鹏在接受采访时说道，“我们会尽最大努力帮助意大利！”

深夜的寒风中，意大利红十字会的工作人员与中方人员一起清点、核对卸下的物资，现场一派热火朝天的景象。

“我真心感谢中国在意大利如此困难之际伸出友谊之手，提供支持和帮助，我们愿意同中方加强交流合作，借鉴中方抗疫经验，早日扭转疫情发展势头。”在机场迎接的意大利红十字会主席罗卡热烈欢迎中国医疗专家组的到来。

连日来，意大利新冠肺炎疫情持续恶化。截至12日18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例15113例，累计死亡病例1016例。意大利驻欧盟大使毛里齐奥·马萨里11日表示，意大利急需国际支援，中国第一时间站出来驰援意大利。

此次赴意的中国专家组成员来自国家卫生健康委员会、中国疾病预防控制中心、四川省红十字会、四川省疾病预防控制中心、四川大学华西医院、四川大学外国语学院等单位。这是继支援伊朗、伊拉克之后，中国派出的又一支专家团队。

12日晚，意大利外长迪马约通过社交媒体进行视频直播，感谢中方派出医疗专家组来意并捐赠紧急医疗器械和物资。“这就是我们所说的团结！我们并不孤单，世界上有些人想要帮助意大利。”

意大利前文化部长马西莫·布雷在个人社交平台上写道，中国向意大利派遣医护人员，是对我们巨大的支持。在意大利最艰难的时刻，这些支持是两国宝贵友谊的充分体现。

来自中国的援助，引发了意大利网友在社交媒体上纷纷留言点赞。“那些造谣污蔑中国的国家都应该出来道歉”“感谢中国派医疗队来帮助我们，是中国人第一个向我们伸出了援手”“谢谢你们，中国朋友”“中国医生，你们给我们带来了希望”“意大利人不会忘记”……

自新冠肺炎疫情发生以来，中意在抗击疫情方面一直保持良好沟通与合作。2月中旬，意大利政府向中国捐赠大批防护物资，还举办总统府音乐会等各种活动声援中国。随着意大利疫情的发展，近日来，中国医疗专家通过视频连线等方式与意同行密切交流，对意大利治疗新冠肺炎患者发挥了重要作用。

“意大利和中国分处丝绸之路两端，有着悠久而伟大的友谊，今年是两国建交50周年。在抗击新冠肺炎疫情的这场战役中，中国政府和人民举全国之力遏制疫情，采取一系列积极有效的举措，作出的贡献值得全世界的尊重与肯定。谢谢中国把先进的经验和珍贵的物资带到意大利。”意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦在接受记者专访时说。

“在意境内新冠肺炎疫情蔓延之时，专家组克服困难、来意相助，是最美的‘逆行者’。疫情没有国界，中意两国将同舟共济、守望相助。”中国驻意大利大使李军华说道，“中国政府此时决定派出专家团队，目的就是同意方深入交流经验，共同抗击疫情。这个决定和行动体现了人类命运共同体理念，彰显了中国的大国担当，也展现了中意在面对困难时守望相助、共克时艰。”

“患难见真情。意大利会记住中国在我们最需要的时候所做的一切。”罗马大学学生弗朗切斯科对本报记者表示，“在与病毒斗争的战役中，团结是最好的良药。”

（本报罗马3月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月14日 03 版）

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