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认清美方以人权维护霸权的真面目（钟声）

2020年03月14日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　奉劝美方反躬自省，认清自己的问题，管好自己的事情，停止充当抹黑他国的“搅局者”和有悖于世界人权事业发展方向的“麻烦制造者”

　　

　　3月13日，中国国务院新闻办公室发表长达2万字的《2019年美国侵犯人权报告》，以大量事实和数据，揭露美国人权状况乏善可陈且呈日益恶化之势的事实。美方以自身对人权的狭隘理解为框架，以称霸全球的核心利益为标尺，每年根据捕风捉影、道听途说的材料拼凑出年度国别人权报告，对不符合其战略利益的国家和地区的人权状况肆意歪曲贬低，却对自身持续性、系统化、大规模侵犯人权的斑斑劣迹置若罔闻、熟视无睹。这一切，无不暴露其以世界人权卫士自居的虚伪性，无不说明其以人权维护霸权的真面目。

　　美方把对外发起“人权攻势”当成惯常的游戏，自我标榜为“自由的乐土”和“民主的灯塔”，编织愚弄民众、欺骗世界的虚构幻境。而真实的美国人权，却有着千疮百孔的不堪的一面，令人震惊。美国是世界上枪支暴力最严重的国家，缺乏约束的持枪自由导致枪支暴力泛滥，对公民的生命、人身、财产安全构成了严重威胁；美国宪法规定的民主权利，只有口袋里有足够多钱的人才能享受，其金钱政治早已扭曲了民意，碾压了大多数普通民众的人权；经济和社会权利缺乏基本保障、少数族裔饱受欺凌排斥、妇女面临严重歧视与暴力、弱势群体处境艰难、移民遭受非人道对待……面对自身如此之多的人权困境，美国政府却不闻不问，一再采取逃避政策。英国《卫报》等多家媒体的报道指出，截至2019年3月，围绕美国国内出现的各方面人权问题，联合国各领域人权问题特别报告员提出的相关正式质询文件多达22项。但是，美方就是狂傲地概不回复。

　　美方口口声声要促进世界各国的人权保障，实际却奉行“美国优先”的单边主义政策。为维护其国际霸权，美国肆意践踏他国人权，践踏以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。动辄“退群”“毁约”，推卸国际责任，动摇全球互信合作基础；频频“制裁”“动武”，导致世界多地陷入动荡混乱，引发严重人道主义灾难，其国际道义和信用早已荡然无存。2019年9月10日至11日，联合国人权理事会第四十二次会议就人权高专报告举行一般性辩论，世界和平理事会就批评美国对拉美国家的干涉违反《联合国宪章》，侵犯自决权和国家主权，国际调停会也谴责其强迫移民家庭分离。

　　在当前新冠肺炎疫情快速蔓延的大背景下看人权问题，人们更能体会到，在抗击疫情的关键时刻，只有把人民群众生命安全和身体健康放在第一位才是重视人权，只有做好疫情防控，通过多边合作提升全球抗击疫情的能力，才是维护人权。令人匪夷所思的是，美国国务院在抗击疫情、护佑生命权利的事情上没有什么拿得出手的成绩，却在如法炮制年度国别人权报告方面挖空了心思。更有甚者，美方一些官员借疫情名义对他国人权指手画脚，诋毁他国、转嫁矛盾，实则是对人权的亵渎。

　　今日之美国，不仅国内人权问题缠身、痼疾难除，而且在全球事务中恣意妄为，践踏他国人权，动辄发动侵略战争导致生灵涂炭。可叹的是，美方在人权问题上的双重标准始终如一，假借人权干涉他国内政时的做派始终如一，打着人权幌子图谋霸权的行径始终如一。美方这种行径严重违背国际道义和人类良知，为一切善良和正义的人们所不齿。

　　毫无疑问，美方年复一年杜撰无中生有、颠倒黑白、恶意中伤的脚本攻击他国人权，结果只是让自己背负不断加重的道义包袱。制造道义赤字的游戏，不可能没有代价。奉劝美方反躬自省，认清自己的问题，管好自己的事情，停止充当抹黑他国的“搅局者”和有悖于世界人权事业发展方向的“麻烦制造者”。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月14日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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