“中国经验为各国战胜疫情带来信心”（患难见真情 共同抗疫情）

当前新冠肺炎疫情在全球呈现多点暴发和扩散局面，加强国际合作共同抗击疫情是当务之急。中国始终坚守疫情防控最前线，在做好国内防控工作的同时，以公开、透明和高度负责的态度积极开展疫情防控国际合作，赢得国际社会高度认同与赞赏。

“充分体现了开放、共享和协作精神”

疫情发生以来，中国与世界卫生组织及各国及时分享相关信息、加强沟通合作，中国驻外使领馆及其他机构也与各国保持密切沟通协调，介绍中国抗击疫情进展和防控经验。截至目前，中国已与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件。中国政府决定向世卫组织捐款2000万美元，用于支持抗击新冠肺炎疫情的国际合作。

中国驻南非大使馆及时同南非外交部、卫生部建立信息通报机制，第一时间传递疫情相关数据和信息。“这一机制让我们及时了解到疫情相关信息，同时可以借鉴中国经验，做好防疫准备。”南非外交部副总司长苏克拉尔介绍说。

中国驻新加坡大使馆与新加坡卫生部保持信息沟通，同新方有关专家召开电话工作会议。“新加坡研发出病毒核酸检测试剂盒并采取适当应对措施，要归功于中国同国际社会的积极合作。”新加坡外长维文认为，中国此举“充分体现了开放、共享和协作精神”。

中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队日前收到一封特殊的感谢信。在信中，黎南部萨奇镇诚挚感谢中国维和部队长期以来提供的医疗帮助，并祝愿中国早日战胜疫情。此前，考虑到南黎地区医疗资源匮乏，中国维和部队从有限的医疗资源中，有针对性地向萨奇镇提供了一批药品和防护器材，并与当地医务人员分享了中国防控疫情经验。

中国驻里约热内卢总领馆在巴西智库瓦加斯基金会开展讲座，介绍中国防控疫情举措。瓦加斯基金会巴西—中国研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略认为，中国抗击疫情举措果断高效、信息公开透明，积极与国际社会合作，分享研究成果和经验，对全球共同抗击疫情非常重要，期待巴中在科研和信息共享等方面进一步加强合作。

“中国防疫经验经过实践验证，十分宝贵”

中国为全球共同抗击疫情所作出的贡献得到世卫组织高度认可。世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，中国在诊断病例、收治患者和疫情防控等方面都有丰富的经验，可供其他国家参考。

外来人员返回南京要隔离14天、快餐店“零接触”取餐、地铁内“无接触”体温测量……近日，一部关于中国民众抗击疫情的纪录短片登上日本雅虎网站首页推荐，引来日本网友大量转发和讨论。短片拍摄者、旅居南京的日本导演竹内亮说，希望中国抗击疫情的做法能给日本提供参考。

中国赴伊朗志愿专家团队日前与世卫组织专家组、伊朗卫生部举行会谈，就伊朗疫情防控等问题进行深入研讨。伊朗红新月会会长佩拉维表示：“中国防疫经验经过实践验证，十分宝贵。感谢中国的援助。”伊朗已将中国国家卫健委提供的新冠肺炎诊疗方案翻译成波斯语发布，还向民众提供了由中国相关研究机构发布的抗击疫情指南。

在伊朗社交媒体上，200余人的志愿组织“中伊防疫互助小组”通过翻译文字资料、制作视频等形式，将中国防治新冠肺炎的科普知识分享给伊朗民众。小组成员、伊朗导游扎维德说，不少伊朗人从中学到了防疫经验，能够更加理性地看待疫情。伊朗驻华大使馆官员表示：“中国一直在努力开展抗击疫情的国际合作，这让我们十分感动。”

中国疾控中心向非洲疾控中心委派高级技术顾问，双方正紧密合作，加强非洲疫情防控。非洲疾控中心公共卫生研究所负责人拉吉对中国积极参与全球疫情防控表示赞赏。他说，中国提供了大量诊断工具和有关病例管理手册等文件，帮助非洲确诊病例、开展临床护理。“非洲国家正依靠中国的相关经验努力做好疫情防控。面对疫情，没有任何一个国家和机构可以单独应对，国际社会应该通力合作。”

“在科学和公共卫生领域开展国际合作至关重要”

由中国科研人员牵头的相关领域全球性科研网络正在迅速发展壮大，科研人员在争分夺秒地研发应对新冠病毒的方法。“中国科学界很快公布了病毒的生物学、分子流行病学以及有关单克隆抗体等信息，非常了不起。”美国加利福尼亚大学圣迭戈分校传染病与全球公共卫生系教授罗伯特·斯库利说，中国科研人员分享的相关信息对抗击疫情非常重要，美国医学界正在从中汲取经验。该校校长普拉迪普·科斯拉说：“新冠肺炎疫情提醒我们，在科学和公共卫生领域开展国际合作至关重要。”

“中国以最快速度建成了专门医院，采取的诸多措施切实有效，我们与中国开展抗疫合作前景广阔。”尼日利亚高原州副州长桑尼·提奥登在日前举行的尼中地方合作论坛上说。论坛秘书长阿布杜拉蒂夫·谢胡表示，尼日利亚将加强监测筛查，强化与中国的合作，共同抗击疫情。

比利时荷语区鲁汶大学医学专家马克·范·兰斯特指出，中国有力的应对措施为各国抗击疫情争取了宝贵时间，带给各国很多启示，值得借鉴。

智利卫生部长海梅·马纳利奇表示，智利政府将向中国派出专家组，学习中国抗击疫情经验。中国政府的疫情防控举措及时有力，成效显著。“中国经验为各国战胜疫情带来信心。智利希望加强同中国在疫情防控和公共卫生治理等领域的交流合作。”

（本报北京、布鲁塞尔、约翰内斯堡、曼谷、大马士革、里约热内卢、开罗、东京、阿布贾、墨西哥城3月13日电 记者龚鸣、张朋辉、李滢嫣、吕强、林芮、李潇、朱东君、景玥、刘军国、姜宣、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年03月14日 03 版）

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