国新办发表《2019年美国侵犯人权报告》

新华社北京3月13日电 （记者王子铭、张云龙）国务院新闻办公室13日发表《2019年美国侵犯人权报告》（全文见第六、七版），对美国侵犯人权的状况进行揭露。

报告分为序言、公民权利和政治权利有名无实、经济和社会权利缺乏基本保障、少数族裔饱受欺凌排斥、妇女面临严重歧视与暴力、弱势群体处境艰难、移民遭受非人道对待、肆意践踏他国人权，全文约2万字。

报告指出，美国以自身对人权的狭隘理解为框架，以称霸全球的核心利益为标尺，每年根据捕风捉影、道听途说的材料拼凑出年度国别人权报告，对不符合其战略利益的国家和地区的人权状况肆意歪曲贬低，却对自身持续性、系统化、大规模侵犯人权的斑斑劣迹置若罔闻、熟视无睹。

报告称，美国是世界上枪支暴力最严重的国家。2019年美国共发生415起大规模枪击事件，平均每天超过一起，共有39052人死于与枪支有关的暴力事件。

报告显示，美国在西方国家中贫富分化最为严重。2018年基尼系数攀升至0.485，贫富差距创50年来新高。美国在国民收入分配差距持续扩大的同时，医疗教育费用不断攀升，社会保障覆盖面却在萎缩：2018年的统计数据显示，美国有3970万贫困人口；每晚至少有50万美国人无家可归；有6500万人因医疗费用过高而放弃治疗。

在少数族裔人权方面，报告指出，美国白人至上主义回潮，美国国内近年来发生的恐怖活动大多与白人至上主义暴力有关；美国警察枪杀和残暴虐待非洲裔案件频发，非洲裔成年人被监禁的概率是白人成年人的5.9倍。

在妇女、儿童人权保障方面，报告强调，美国女性被枪击致死的概率比其他高收入国家高21倍，多达70%的美国女性曾遭受来自亲密伴侣的身体或性暴力；儿童贫困问题触目惊心，截至2018年，美国仍有1280万名儿童生活在贫困之中，5岁以下的贫困儿童数量多达350万。

报告认为，美国为了维护自身的国际霸权，奉行单边主义，肆意践踏他国人权，践踏以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。动辄“退群”“毁约”，推卸国际责任，动摇全球互信合作基础；频频“制裁”“动武”，导致世界多地陷入动荡混乱，引发严重人道主义灾难。

《 人民日报 》（ 2020年03月14日 03 版）

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