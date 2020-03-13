外交部:齐心协力抗疫是国际社会唯一正确选项

人民网北京3月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月12日0-24时，中国境内新增治愈出院病例1318例，截至3月12日24时，中国境内累计治愈出院病例64111例。

问：二十国集团昨日举行利雅得峰会第二次协调人会议，会后发表了《二十国集团协调人关于新冠肺炎的声明》。请问中方对此有何评论？

答：当前，新冠肺炎疫情在全球“大流行”。二十国集团作为国际经济合作主要论坛和全球重要危机应对机制，在加强国际合作、共同战胜疫情方面具有特殊作用。G20协调人在前不久G20财政和央行行长声明基础上，积极沟通协调，求同存异，再次向外界发出团结合作的强烈信号。这有助于增强市场信心，凝聚抗疫合力，具有积极意义。

中方积极参与声明起草，为推动发表声明作出贡献。在此，我想强调几点：

第一，疫情没有国界，齐心协力抗疫是国际社会唯一正确选项。疫情面前，没有国家能够独善其身。惟有秉持多边主义精神和人类命运共同体理念，同舟共济，才能共克时艰。要反对单边主义、相互指责和污名化，为全球合作注入正能量。

第二，支持G20再次挺身而出，发挥引领作用，团结各方同心抗疫。及时采取一切必要财政、货币、结构性政策工具，从需求和供给两方面发力，加强宏观政策协调，促进世界经济强劲、平衡、可持续和包容增长。

第三，坚定维护开放型世界经济。各国采取的应对疫情必要措施不可避免影响贸易和投资，但我们要尽力缓解国际贸易紧张关系，取消单边关税举措，共同维护全球产业链和供应链顺畅。

中方愿继续通过G20等多边机制平台，同国际社会携手努力，同心抗疫。相信我们一定能取得最终胜利。

问：最近有一种说法称，可能是美国军队把新冠病毒带到了武汉。你对此有何评论？

答：我们注意到，最近一段时间有一些关于新冠病毒源头的讨论。个别美国政府高官和国会议员借此发表种种不实和不负责任的言论，抹黑攻击中国，我们对此坚决反对。

事实上，国际社会包括美国国内，对病毒源头问题有不同看法。中方始终认为，这是一个科学问题，需要听取科学和专业的意见。

问：我们看到报道，北京市已经宣布向首尔、东京、横滨、德黑兰捐赠防疫物资。你是否了解这些物资何时到位？

答：昨天，北京市外办负责人在新冠疫情防控工作新闻发布会上已经介绍了有关情况。

据我了解，近段时间，北京市一直就抗击新冠肺炎疫情同首尔、东京、横滨、德黑兰等友好城市保持着密切沟通。当前，这些城市面临着疫情防控的巨大挑战，出现部分防控物资紧张的情况。对此，北京市感同身受，决定在保证本市防控需要的前提下，向上述四个城市捐赠防疫物资，为他们抗击疫情贡献一份力量。经向北京市方面了解，向德黑兰捐赠的防疫物资已经通过伊朗驻华使馆转交，向其他三座城市捐赠的物资也已经备齐，将于近日陆续启运。

这里我想指出，病毒是人类的共同敌人，疫情没有国界。北京市向有关外国城市捐赠防疫物资是中国地方政府对外提供抗疫援助的一个缩影。近来，上海、山东、浙江、江西、吉林、安徽、江苏、河南等地方政府也都通过各自的友城等渠道对外提供了防疫物资支持。中方愿在继续全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，向有需要的国家提供力所能及的帮助。

问：据了解，中韩双方今天成立新冠肺炎疫情联防联控合作机制并举行了首次视频会议。中方对此有何评论？

答：今天上午，中韩应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制正式成立并举行首次视频会议。中方已经发布了消息。

新冠肺炎疫情是国际社会面临的严峻挑战。疫情暴发以来，中韩作为近邻休戚与共，互相牵挂声援，提供真诚帮助，充分体现了守望相助、同舟共济的友好情谊。在做好本国疫情防控的同时，两国还加强对口部门之间的交流合作，采取了一系列有效的联防联控措施。在此基础上，针对中韩两国和国际疫情形势的变化，双方成立应对疫情联防联控合作机制，十分及时和必要。这既是落实两国元首重要共识的积极举措，也将为世界各国携手共同抗疫提供参考借鉴。

今天上午机制举行的首次会议开得高效务实。双方积极评价两国前期疫情防控努力和对口部门交流合作，探讨了下一步加强联防联控合作的重点方向和具体举措，就减少不必要人员流动、严控“四类人员”出境、加强出入境检疫、交流防控指南和诊疗技术、照顾好对方国家留学生和侨民等达成广泛共识。我们希望双方能发挥好这个机制和各部门对口渠道作用，进一步加强沟通协调，统筹开展联防联控，共同早日战胜疫情，增进两国人民健康福祉，维护和促进双边交往与合作。

问：可能是美军把病毒带到武汉的说法是中国政府的立场吗？

答：我刚才已经介绍了中方的立场。

国际社会包括美国国内，对病毒源头问题有不同看法。中方始终认为，这是一个科学的问题，需要听取科学和专业的意见。

问：据报道，委内瑞拉总统马杜罗12日表示，美国制裁已严重影响委国内防疫工作，要求美国立即取消对委不公正的非法制裁。同日，美财政部却宣布制裁从事对委油贸的俄罗斯石油公司下属贸易公司TNK Trading International。中方对此有何评论？

答：众所周知，美国对委内瑞拉制裁严重恶化了委内瑞拉经济民生状况，导致了委内瑞拉民众就医难等问题日益突出。在当前各国政府和人民共同抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美方却一意孤行，继续对委挥舞制裁大棒，有违最起码的人道精神。

中方一直呼吁通过对话尽快和平解决委内瑞拉问题，为委内瑞拉的正常发展创造条件，我们反对干涉别国内政，反对单边制裁和所谓的“长臂管辖”。我们呼吁美国与国际社会相向而行，尽早停止干涉委内瑞拉内政、取消单边制裁，以利于委内瑞拉的和平、稳定与发展。

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