澳大利亚：防控疫情与发展经济“两手抓”

人民网堪培拉3月13日电（记者陈效卫）3月12日，澳大利亚首都堪培拉发现了首个确诊病例，至此全国8个一级行政区划（州、领地）全部沦陷。截至当天晚8点，澳大利亚确诊病例达159例，死亡3人，人传人现象加剧，很多医院门前排起了等待检测的长队。与此同时，澳政府宣布了176亿澳元（1澳元约合4.51元人民币）的经济刺激计划，以期与2天前推出的资24亿澳元防控疫情计划双管齐下，在遏制疫情的同时，减少其对经济发展的影响。

厕纸不足，折射疫情之下供应链的断裂

澳大利亚抢厕纸的新闻近来一直占据世界各大媒体的头条。最为抢眼的是，3月4日，悉尼一家超市一女顾客因为在抢购厕纸时与一男顾客发生争执，遂掏出随身携带的匕首威胁对方交出厕纸。8天过去了，厕纸在澳各大超市仍供不应求。记者连日来在澳两大超市巨头Coles和Woolworths看到，厕纸只有上午能买到，下午则脱销断货。

澳大利亚人厕纸断货的现象，实际上是疫情之下供应链断裂的一个缩影。事实上，目前澳应急医疗物资供应明显不足。澳大利亚皇家全科医师协会主席奈斯波隆抱怨说，他看到很多通科医生自己跑到澳大利亚最大的家用五金连锁店邦宁斯（Bunnings）去购买口罩和护具，这些物资本该由政府发放到各医疗机构。而来自墨尔本一家诊所的通科医生沙尔曼则经常“光着膀子”上前线。沙尔曼直言不讳地指出，该诊所的所有医生都需要自己找路子去获得护具，在多次前往相关机构后才获得区区40个口罩。目前诊所总共只有50个口罩，每个医生每天至少需要消耗4个，这简直就是杯水车薪。

供应链断裂相比，更严重的澳医疗体系的脆弱性。本月初，一名医生在悉尼莱德医院被确诊感染新冠病毒。该院紧急下令40名可能与该医生有过接触的医护人员全部停工回家自行观察隔离，导致医院人手紧张。新州的一家敬老院的一名护工在感染新冠病毒后与13名老人发生过接触，该敬老院的其他护工在得知这一消息后纷纷拒绝继续工作，一度导致院中老人无人照料。对此，新州卫生部长哈萨特只能临时高薪调遣其他医护人员顶替。

奈斯波隆对此表示了深深的顾虑，认为这两次事件足以证明澳医疗体系的脆弱性。“如果因为有人被感染，每家医院就都强行隔离40名医护人员，那这将是一个很大的数字，到时候将我们将没有人力资源来医治患者。”奈斯波隆感慨道。

斥资24亿澳元，建100个迷你“方舱医院”

3月10日，澳政府正式公布了一项24亿澳元的防控计划。该计划的核心内容是在疫情最严重的地区建立100个临时呼吸门诊，专门负责澳新冠肺炎的诊断。每个诊所都由最专业的全科医生和护士专家组成，每天可治疗高达75名患者。这一被称之为迷你版的“方舱医院”，既可防止患者集中去普通医院、家庭诊所，从而减轻这些单位的压力，又可减少交叉感染和医护人员感染的可能，大大降低病毒在人际间传播。

防控计划还将用于采购急需的各类医疗设备和药品，如口罩、防护服、防护镜、抗生素、抗病毒药品等，以及用于对新型冠状病毒进行检测，以提升病毒检测时间与效率。澳首席医疗官墨菲表示，目前大多数的病毒感染检测都是在公共卫生实验室完成的，通过增加拨款，所有私营医学实验室也可以进行病毒检测，从而提升必要的检测数量，并让检测者嘴快当天即可获得结果。

防控计划拟于3月13日投入1亿澳元，开启为被隔离的居民提供免费电话或视频的健康咨询服务。虽然是远程咨询（用Facetime、Whatsapp等），但提供咨询的都是顶级全科医生。对于老人，病理检验公司将走进养老院和居民区提供检测服务。

为了减少输入病例，3月11日澳政府对意大利实施旅行禁令生效。此前，澳已对中国、伊朗、韩国实施了旅行禁令。12日，澳政府再次延长了针对上述4国的禁令，延续到3月21日。

注入176亿澳元，刺激经济发展

澳总理莫里森承认，突如其来的疫情冲击了澳经济的各个领域，支出超出了此前的预算。为了在危机期间保护经济，莫里森12日宣布了176亿澳元的“救济包”经济刺激计划，主要包括6部分：扶持企业投资；补贴中小企业；补贴小学徒和培训生工资；支持旅游、农业和教育等受重创行业；补贴退休金领取者及其他弱势人群。以“学徒员工工资补贴计划”为例，该计划将为学徒员工提供13亿澳元的总预算，以便小型企业可以保留现有的学徒和学员，或者重新雇用因疫情而从小型企业中失去工作的学徒和学员。莫里森表示，这个“救济包”将直接支持650万个员工和350万企业，“我们平衡了预算并管理了经济，因此我们现在可以用它来保护澳大利亚人的健康、福利和生计”。

有专家分析指出，经济刺激计划会在未来4-6个月内实施，预计带来相当于229亿澳元、占GDP的1.2％的经济增长，并阻止6月份季度收缩和造成衰退。不过，财政部长马蒂亚斯·科曼坦言，无论如何，2019-2020财年（2019年7月1日至2020年6月30日）的预算盈余已不可能实现。

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