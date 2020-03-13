蒙古国警察和内卫军向抗疫一线的中国公安干警捐款

人民网乌兰巴托3月13日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿12日在此间会见蒙古国警察总局副局长包勒德，接受蒙古国警察和内卫军全体人员向奋战在抗击疫情一线的中国公安干警捐赠的善款。

柴文睿首先感谢蒙古国警察和内卫军全体人员向中国公安干警捐款。他表示，近年来，中蒙双方执法部门各领域交流合作不断加深，这次募捐活动充分体现了两国执法部门间的友好合作关系和深厚友谊。

柴文睿还介绍了中国新冠肺炎疫情防控形势，表示在习近平主席的领导下，中国政府采取全面、严格、彻底的措施，防控取得了阶段性成效。目前，随着疫情防控形势出现积极变化，全国上下正在全面恢复正常生产生活秩序。

柴文睿感谢蒙古国政府和各界为中国抗击疫情提供的帮助与支持，表示中方也高度关注蒙古疫情防控工作，愿加强与蒙执法部门在疫情防控方面的合作，早日战胜疫情。

包勒德表示，近年来，蒙中两国执法部门合作紧密，同为社会秩序维护者，蒙警察和内卫军高度赞扬和非常钦佩中国全体公安干警在抗击疫情中的表现和全心全意为人民服务的工作精神。中国公安机关在预防和抗击疫情、保护人民生命财产安全、维护特殊时期的社会秩序方面做了大量卓有成效的工作，值得我们学习。蒙警察总局和内卫军全体人员发动此次募捐活动，是表达对奋战在一线的中国同行们的支持和鼓励，同时也希望两国执法部门合作越来越密切。

中国驻蒙古国大使馆警务联络官吉雅、蒙古国警察总局行政管理局长巴特乌力吉、外事司长额日赫木等会见时在座。

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