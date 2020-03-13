蒙古国"永久的邻居·暖心支持"人道之旅首批善款移交中方

3月13日，蒙古国“永久的邻居·暖心支持”人道之旅首批善款移交仪式在外交部举行。（图片来源：蒙古国外交部网站）

人民网乌兰巴托3月13日电（记者 霍文）由蒙古国自然环境与旅游部、外交部、财政部等部门共同发起“永久的邻居·暖心支持”人道之旅首批善款移交仪式13日在蒙外交部举行。蒙古国自然环境与旅游部长策仁巴特代表蒙方向中国驻蒙古国大使柴文睿移交了3.916亿图格里克（约合人民币98万元）善款。

蒙古国外长朝格特巴特尔在仪式上致辞时说，为了向正在同新冠肺炎疫情斗争的中国人民提供帮助，同时表达蒙古国人民与中国人民团结在一起的决心，蒙政府发起了这一捐赠活动。蒙古有句谚语叫“与其锦上添花、不如雪中送炭”，愿蒙古国人民向中国人民提供的暖心支持成为“大海中的一滴水”。

柴文睿大使在致辞中说，“邻里心灵相通、命运与共”，在中国和中国人民面临困难的时刻，蒙古国政府、企业和人民给予了无私帮助，对此我们深表谢意。正如朝格特巴特尔部长所说，中蒙关系已经成为邻国关系的典范，捐赠活动充分显示了中蒙全面战略伙伴关系正在不断向前迈进。

据介绍，自2月18日“永久的邻居·暖心支持”人道之旅活动启动以来，蒙古国政府各机构和43家企业、188名个人捐款共计3.916亿图格里克。为中国人民抗击疫情提供了有力支持。

蒙古国财政部副部长布拉根图雅、中国驻蒙使馆公使衔参赞杨庆东、政务参赞李雁军、文化参赞陈霜、经商参赞宋学军、武官处武官包玉海以及蒙古国珍宝公司总经理钢呼等蒙中两国政府官员和企业代表出席仪式。

患难见真情。新冠肺炎疫情发生以来，蒙古国政府第一时间宣布向中方提供20万美元捐助，乌兰巴托市政府提供5万美元捐助。蒙政府、各行业协会、朝野政党、智库团体以及教育界、文化界、企业界、留华学生等纷纷通过致信、拍视频、捐款捐物等形式为武汉加油，为中国加油。很多单位工作人员自愿捐出一天工资，用实际行动支持中国抗击疫情。

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