人民网开罗3月13日电 （记者 景玥）近日，埃及华为公司与埃及通信与信息部下属国家通信研究院签署“华为信息通信技术学院”合作谅解备忘录。该协议的签署标志着埃及国家通信研究院通过认证设立了埃及第一个国家级数字化转型培训中心。该中心将基于埃及数字化转型的需求，定期和华为联合开展专业人才培训。

根据合作协议，华为将在数字化转型领域为埃及国家通信研究院培养200名国家级培训讲师，培训技术涵盖：第四代和第五代移动通信网络，光纤宽带网络，网络安全，人工智能、大数据科学和云计算等。同时，在该协议下，埃及通信与信息部将和华为共同整合资源，为在埃及全国范围培训约1万名青年信息通信技术专家做准备。

2020年一季度，埃及国家通信研究院的华为认证讲师培训中心试运行成功，这也是华为在海外的第一个认证讲师培训中心，20位该研究院的专家赴华为总部接受培训。据了解，接受培训的专家现已在埃及高校就人工智能、云计算、存储、光纤到户、路由与交换5个技术方向开班授课，为本国提供技术知识赋能。截至目前，已有50名大学教师参与学习，并准备考取华为相关认证证书。

华为埃及公司首席执行官孙珞程表示，埃及是华为重要的战略市场，华为助力埃及2030数字化转型目标达成，积极为该国培养信息通信技术青年人才。2018年底，华为联合埃及高校设立了第一个华为信息通信技术学院;截至2020年2月，华为已联合埃及高校和政府机构设立了47家信息通信技术学院，目标是到今年年底，将华为信息通信技术学院的数量增加到100家。在三年内，为埃及培养12000名信息通信技术专业青年人才。

埃及通信与信息部长阿姆鲁高度肯定该部与华为公司之间富有建设性的合作并全力支持埃及的数字化转型计划。他表示，数字化埃及除了利用人工智能系统做决策外，还可具有诸多用途，包括在医疗，教育，智慧城市等多领域通过政府的数字化系统为埃及公民提供服务。埃方重视中国信息与通信技术发展成就和经验，愿借埃中关系迅速发展的东风，推进两国数字经济和通信领域合作。

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