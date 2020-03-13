冬将尽、春可期，总领事亲述日本友人援助中国战“疫”

大阪市民古川繁美来馆捐赠善款 (作者供图)

2月3日临近中午时分，一位名叫古川繁美的日本大阪市民来到了中国驻大阪总领馆门前，说自己想为抗击新型冠状病毒肺炎疫情表达一片心意。我得知后马上将古川先生请入会客室，和同事共同接受了其以个人名义捐赠的10万日元。

古川先生说，自中国武汉等地新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，无时无刻不心系着各地患者，倍感心痛与焦急。灾难面前无国界，虽然自己的力量微不足道，但希望能为中方抗击疫情略尽绵薄之力，祝愿中国人民尽快打赢这场战“疫”。

日中友协关西片区会长田中彰寿来馆捐赠善款，并拍摄视频为中国加油（作者供稿）

同样牵挂着中国人民、武汉人民的还有他们：1月30日，京都府日中友协会长·日中友协关西片区代表田中彰寿、大阪府日中友协副理事长大薮二朗也专程来馆。他们去年8月曾到访武汉，得到湖北武汉人民的热情款待，和湖北共同发表了“友好宣言”，留下了数不尽的美好记忆。两人代表关西片区日中友协表达对中国疫情形势十分关心，对抗击新型冠状病毒的“中国速度”无比钦佩。当他们得知武汉防护用品等缺乏时，第一时间去大大小小的超市采购，所到之处却均已售罄。但中国人民的友好情谊激励着他们一定要为武汉人民做些什么，他们拟于近期召开片区会，商讨对武汉提供支持与帮助，为日中友好续献爱心。

西日本中国两岸和平统一促进会会长郑正胜来馆捐赠医疗物资（作者供图）

又何止这些：北兵库日中友协的会员们纷纷寄来明信片，上书“湖北加油！武汉加油！患者加油！”；去年访问北京并和北大学生结下友谊的大阪大学等校日本学生传来祝福视频；兵库县、广岛县、鸟取县、滋贺县、岛根县、爱媛县等我领区内各县纷纷捐出了各类医疗物资；华侨华人团体、个人不断筹集国内急需用品和款项；中国企业联合会、留学生学友会、大阪商工会议所、日本企业亦开展募捐活动；物品源源不断运往国内一线，还有物资和款项正紧锣密鼓地汇集……朝气蓬勃的年轻人和中日友好的中坚力量相交辉映，正能量在日本关西地区上空不断扩大、传递。

来自北兵库日中友协的暖心明信片（作者供图）

面对这一份份友情，面对一名名普通日本市民，看着他们为中国朋友担忧的表情，接过饱含情意的捐赠款和物资，打赢这场“阻击战”的信心从未如此坚定，对祖国能战胜一切艰难的骄傲之情从未如此沸腾。亲身经历着这些，每时每日见证着这些，我深深感到中国人民的故事、中国共产党的故事正悄无声息浸入日本友人内心。

道虽远，行必至。新中国成立70年的历程证明，只要坚持中国共产党领导，发挥中国特色社会主义制度的最大优势，我们就能战胜无数艰难险阻，就能团结一心矢志不渝地奋斗，化险为夷。在全面建成小康社会的收官之年和向第二个百年奋斗目标进军之年，我们有信心，百折不挠取得一个又一个胜利。

战“疫”还未结束，但冬将尽、春可期，愿祖国山河无恙，人民皆安。坚信，历经战“疫”的祖国将更强盛，将以崭新的大国风貌屹立于世界东方。（作者是驻大阪总领馆代总领事）

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