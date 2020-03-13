澳媒:如果到头来是中国共产党给我们都上了一课,那可咋办?

澳大利亚广播公司网站2月27日发表文章，原题为《许多人认为冠状病毒是中国的“切尔诺贝利时刻”，但中国政府可能证明他们是错误的》。

澳大利亚广播公司网站报道截图

如果到头来是中国共产党给我们大家都上了一课，那可怎么办？

在西方看来，中国不透明、多疑，肯定会对目前这种神秘的致命病毒恐慌，担心其会失控进而演变成一场生存危机。

这应当是中国的“切尔诺贝利时刻”，就像1986年的那场核灾难。现在普遍认为，那场灾难成为加速苏联解体的转折点。

许多人这样认为。比如，数十年来，美国政治学者章家敦这样的中国观察家一再预测中国的崩溃。他们说，中国的经济受到操控，中国的银行无力偿债，中国的环境不适宜居住。人民一定会揭竿而起。

然而，中国一而再再而三地证明唱衰者是错误的。但是，目前的这场危机会压垮北京吗？唱衰者最终可以证明是对的了吗？

考虑一下中国是如何应对冠状病毒疫情的，然后扪心自问我们是否也那么高效？

中国共产党封锁了病毒暴发的中心——湖北省。5700万人被封在城内。那可是澳大利亚人口的两倍。

世界卫生组织称其为前所未有的举措。试想我们去封锁某个郊区？

短短一周内，武汉市就建立了一所专门治疗新冠病毒肺炎患者的医院。一周时间！

这场危机远未结束，但中国似乎控制住了疫情扩散，病例数稳定了。

北京会告诉你什么才是中国成功的秘诀。中国共产党强有力的领导使5亿多人摆脱贫困。中国建造了流光溢彩的新城市，从曾经遍布乡村的国家到如今中心城市星罗棋布。

反观澳大利亚，讨论修建高铁，一拖就是几十年。而中国早就建成了。快如闪电的列车将其最大的城市相连。

悉尼仍然没有第二个机场，而北京已建成了世界上最大的机场。

中国曾被嘲笑是“亚洲病夫”，连本国国民都养活不了，如今中国是全球经济增长的引擎，有望超越美国成为世界最大经济体。

想象一下过去20年间北京的景象。专家们一再预言中国会垮，而中国却看到西方在阿富汗和中东发动无休止的战争，目睹西方银行崩溃把世界拖入金融危机，见到民族主义和民粹主义抬头侵蚀西方民主国家的社会结构、加剧政治分化。

现在，世界与中国有着千丝万缕的联系。中国的工厂供应全世界。中国制造我们的智能手机，消耗我们输出的资源。

澳大利亚尤其依赖中国： 中国的经济也依赖澳大利亚，我们大家都相互依赖。

（来源：环球时报微信公号，作者斯坦·格兰特，乔恒译）

(责编：崔越、燕勐)