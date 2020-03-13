哈总统：取消纪念卫国战争胜利75周年阅兵式等各类大型活动

人民网努尔苏丹3月13日电（记者 周翰博）据哈萨克斯坦通讯社报道，鉴于新冠肺炎疫情已经具备全球大流行特征，哈总统托卡耶夫日前决定取消包括纳乌鲁兹节庆祝活动和纪念卫国战争胜利75周年阅兵式在内的各类大型活动。

据报道，托卡耶夫总统12日召集哈政府相关部门负责人举行高级别会议，就预防新冠肺炎疫情在哈萨克斯坦传播做出系列指示。

根据总统指令，哈萨克斯坦将暂停举办大型文化、体育活动以及各类展览和研讨会。在商业中心、集市、餐厅、车站、机场等人员密集区域实施严格卫生防疫措施。所有中小学校自3月16日起提前进入春季假期，假期期间不得组织任何教育活动。高等院校启动远程教育模式。

此外，哈工业和基础设施发展部民航委员会13日对媒体宣布，为应对疫情，哈萨克斯坦将削减与德国、英国、荷兰、捷克、波兰、土耳其、乌克兰、匈牙利、白俄罗斯、阿联酋以及格鲁吉亚等国之间的航班次数。

另据报道，自3月12日起，哈境内所有位于大型商业娱乐中心内部的电影院将暂停营业。

哈卫生部部长比尔塔诺夫对媒体表示，随着疫情的变化，政府或将推出新的应对举措。“截止目前，尚不明确防控举措何时结束。就目前情况看，只要疫情没有消失，防控措施就不会减少。”

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