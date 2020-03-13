南非教育部：各级教育部门应做好应对新冠肺炎疫情准备

人民网约翰内斯堡3月13日电（王磊）据南非政府官方消息，尽管目前新冠肺炎确诊病例为16人，且在豪登省、跨祖鲁纳塔尔省、西开普省、姆普马兰加省等都出现了病例，但教育部表示，学校只有在特殊情况下才会停课。

在给省级教育主管部门的通知中，教育部详细说明了如何避免新冠病毒疫情对教学造成不利影响。其中包括学校应如何帮助防止新冠病毒的传播，以及在出现确诊病例或疑似病例时学校应采取哪些措施。

教育部表示做好应对新冠病毒疫情的准备至关重要。学校需应对社区疫情爆发的可能，以及配合教育部门指令，完成学生、教职员、班级甚至年级的在家隔离任务。教育部将同公共卫生官员综合各方消息展开讨论，并在必要的时候停课。

停课将带来一系列严重后果，因此只有出现确凿的科学证据表明师生可能接触或感染新冠病毒时，才会通知师生在家停课。

此外，教育部在通知中还建议即将出国旅行的师生考虑推迟或取消行程，以避免接触新冠肺炎病毒。从新冠病毒传播地区或国家返回南非的师生必须遵循南非传染病研究院（NICD）的相关要求和规定。

教育部总司长姆韦利（Mathanzima Mweli ）表示，如果有人接触过疑似病例但其检测结果显示并没有感染时，并没有必要关闭学校。但是，所有确诊病例的密切接触者都需要在家中自我隔离14天。

教育部只有在收到公共卫生官员建议时才会通知学校停课。通知中说，在学校停课期间，学校以及幼托机构仍需对教职员工开放，而学生则需在家学习。保持教育设施开放可以帮助教育工作者能够远程开发和提供课程和学习材料，从而保持教学和学习的连续性。

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