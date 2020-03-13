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荷比卢三国新冠肺炎病例猛增

2020年03月13日13:41  来源：新华网
 

新华社布鲁塞尔3月12日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时、卢森堡三国新冠肺炎确诊病例数12日均大幅增长，分别新增111例、85例和19例。面对严峻形势，三国政府纷纷出台关闭学校、限制集会人数等措施，以遏制疫情蔓延。

荷兰国家公共卫生与环境研究所12日发布公报说，与此前一天数字相比，荷兰新增新冠肺炎确诊病例111例，累计病例增至614例，死亡5例。这是荷兰连续第二天单日新增病例破百。

荷兰政府12日呼吁取消100人以上聚会，尽可能在家工作并避免社交接触，这意味着原定将举办的一系列重大活动都要取消。

比利时联邦卫生部12日公布的数字显示，过去24小时内比利时新增新冠肺炎确诊病例85例，累计病例增至399例，死亡3例。

比利时看守内阁首相维尔梅斯在12日晚召开的国家安全会议后宣布，从13日开始至4月3日，比利时全国所有学校都将关闭；所有娱乐性公共活动一律取消；酒吧、餐厅等关闭；超市、药店可以在全部时间营业，其他“非必需”商业经营场所周末关闭。

卢森堡首相贝泰尔12日主持召开应对冠状病毒传播内阁会议，宣布卢森堡新冠肺炎确诊病例由前一日的7例猛增到26例。会议提出中小学放假两周、取消100人以上室内聚会和500以上室外聚会以及鼓励远程办公等措施，以控制疫情蔓延。

贝泰尔表示，卢森堡不打算关闭边境，一是因为卢森堡非常依赖每天跨境前来工作的人员，另外关闭边境也可能导致医疗体系崩溃。

(责编：崔越、燕勐)
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