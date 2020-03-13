新华国际时评：确诊破万，中东抗疫亟需国际社会“搭把手”

新华社开罗3月13日电 题：确诊破万，中东抗疫亟需国际社会“搭把手”

新华社记者吴中敏

13日，继欧洲之后，中东地区新冠肺炎确诊病例数破万，除叙利亚、利比亚、也门、苏丹四国没有报告病例外，其他中东北非国家全未幸免。

新冠肺炎疫情在中东地区的发展具有传播速度快、传播地区广、感染人数多等特点。从2月19日伊朗报告首例本土确诊病例到地区确诊病例数破万，仅仅经历3周时间。疫情在伊朗的发展尤为凶险迅猛，全国31个省份均未能幸免。仅12日一天，确诊感染人数就过千，两位副总统和多位政府部长、议员染病，议会休会。

疫情来势汹汹，中东多国逐步升级防疫措施，严格管控，以期切断传染源，阻止疫情进一步发展。伊朗宣布启动国家动员计划，并动用军队协助抗疫；沙特宣布暂停今年的朝觐活动，关闭与周边国家陆上和空中交通；阿联酋、黎巴嫩等国禁止大型集会，全国学校停课；科威特政府则祭出最严厉“封城”措施，停止全部进出科威特的商业航班，全国停工停学。

在应对这次疫情中，中东国家面临着比其他国家和地区更大的困难与挑战。一方面，中东国家普遍存在医疗系统薄弱、民众缺少防护意识、防疫资源严重不足等问题。另一方面，作为国际地缘政治博弈的“主战场”，中东地区多个国家长年战火频仍，政局动荡，经济凋敝，民生困顿，再加上部分西方国家的经济制裁和打压，种种人为因素叠加，加剧了中东国家抗疫的难度。

以伊朗为例，由于长期遭受美国严厉的经济制裁，这个医疗卫生体系发达程度在地区曾经首屈一指的国家，如今缺医少药，防护装备严重短缺。据报道，在疫情最严重的库姆地区已有半数以上医护人员感染。伊朗议长拉里贾尼日前在致各国议会联盟和各国议长的一封信中对美国“非人道主义的制裁”表示遗憾，称其对医疗、制药和医疗设备的制裁阻碍了伊朗全国抗击新冠肺炎疫情的努力。

而像伊拉克、黎巴嫩等国，政府去年已因为经济发展停滞、民生困顿而被迫解散。黎巴嫩日前宣布已无力偿还国际债务，每况愈下的经济状况令政府抗击疫情的努力捉襟见肘。

更遑论依然炮火连天的利比亚、叙利亚等战乱国家，以及也门、苏丹这样遭受战火与贫困双重打击的国家，疫情统计表上大写的零，并非疫情的真实反映，只能说明政府在疫情防控方面的困境与挣扎在生死线上民众的无力。

在中东抗击疫情的行动中，地区国家应当摒弃成见，团结一致，勠力同心。就连巴以这对缠斗了半个多世纪的“老冤家”，都在突如其来的疫情面前搁置冲突，共享信息，联手抗疫。西方国家更应打破成见，解除对地区国家的不公正制裁和封锁，防止人为因素加重疫情。更重要的，国际社会应该向叙利亚、也门、苏丹等战乱和贫困国家提供医疗物资与救治经验，以助力这些国家提高抗击疫情的意识与能力，避免疫情在更大范围传播扩散。

中东疫情暴发后，中国政府派出经验丰富的医疗团队，驰援伊朗和伊拉克抗疫，同时向埃及、黎巴嫩、叙利亚等国提供医疗、防疫物资，交流分享中国的经验技术，携手共筑抗疫严密防线。中国以实际行动展现负责任大国的担当，践行构建人类命运共同体理念，得到中东国家和人民一致好评。

新冠病毒是人类共同的敌人，世界正见证疫情带给人类的空前威胁。在这危急时刻，国际社会应团结合作，守望相助，为中东抗疫“搭把手”，确保受援方“一个都不能少”。

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