联合国取消近百个原定在纽约总部举行的边会

新华社联合国3月12日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克12日说，为降低新冠病毒在纽约联合国总部大厦内的传播风险，秘书长古特雷斯决定取消由“联合国系统”原定于3月16日至4月底在总部举行的近100个边会。由联合国大会及安理会召集的重要会议没有被取消。

迪雅里克说，古特雷斯还敦促联合国193个会员国取消各自计划主办的各种边会。他当天致函各会员国表示，一个管理和协调卫生紧急情况的三阶段应对系统已经到位，目前启动的是该系统第二阶段，即处于“主动降低风险”阶段。古特雷斯要求在工作场所内采取积极严格防控措施，对出差和相关会议做出风险评估，他同时提倡在疫情暴发阶段实施远程办公。

迪雅里克还说，古特雷斯在11日晚发布的视频中呼吁各国积极应对疫情，加强团结。古特雷斯说：“我们在与病毒做斗争时，不应让恐惧情绪蔓延。我们必须坚定不移地向前进。”

第74届联合国大会主席穆罕默德-班迪的发言人丽姆·阿巴扎12日说，穆罕默德-班迪已决定将原定于3月31日至4月2日为纪念联合国成立75周年而举办的“青年全会”无限期推迟。此外，由联合国经济及社会理事会计划召开的“青年会议”也将推迟。

联合国网站在一份通知中说，上述决定是联合国秘书处根据新冠肺炎疫情最新发展情况并对其进行风险评估后做出的。

因新冠肺炎病例不断增加，纽约市市长白思豪12日宣布纽约市进入紧急状态。此前，纽约州州长科莫已于7日宣布纽约全州进入紧急状态。

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