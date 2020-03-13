美军袭击“真主旅”在伊拉克境内多处设施

新华社华盛顿3月12日电（记者刘品然）美国国防部12日说，美军当天对什叶派武装组织“真主旅”在伊拉克境内多处设施实施打击，作为对什叶派武装11日袭击伊拉克塔季军事基地并造成美军伤亡的报复。

美国防部在一份声明中说，美军当天早些时候对“真主旅”在伊拉克境内的五处军火库实施精确打击，显著破坏了“真主旅”今后发动袭击的能力。

声明表示，此次袭击是对什叶派武装持续袭击由美国主导的国际联盟部队的直接回应。声明还确认，11日塔季军事基地遭火箭弹袭击共造成两名美军和一名英军身亡，另有14人受伤。

国际联盟部队11日表示，约18枚“喀秋莎”火箭弹击中了塔季军事基地，伊拉克安全部队随后在基地数英里外发现火箭弹发射装置。

美国认为“真主旅”与伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”关系密切。去年年底以来，美军与“真主旅”之间的袭击、报复使美国与伊朗濒临战争边缘。2019年12月29日，美国对“真主旅”多处设施实施空袭，以报复该组织多次攻击伊拉克境内国际联盟部队基地。今年1月3日，美国在巴格达实施空袭打死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼。作为报复，伊朗同月8日对伊拉克境内驻有美军的军事基地发射16枚短程弹道导弹，袭击造成超过百名美军士兵出现创伤性脑损伤。

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