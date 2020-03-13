停课不停学 走进舞蹈艺术

3月13日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心《家长公益讲堂》第三讲成功举办。此次活动特邀首都师范大学音乐学院副院长教授、博士生导师、舞蹈专业负责人田培培亲莅现场，通过解读当下热门话题，深入浅出地诠释舞蹈艺术的特质及舞蹈与生活、与其他学科间的联系，让所有对舞蹈怀有兴趣的观众们全方位领略了舞蹈艺术的魅力，走向艺术审美人生。讲堂活动全程90分钟，共吸引六万余名观众线上同时观看。

面对新冠肺炎疫情这场没有硝烟的战争，中心充分发挥国家级教育平台的示范引领作用，把之前积累的优质和高端教育资源以讲堂的形式转化为广大学员和家庭的教育力量，以实现结构和功能升华的线上学习，提高“停课不停学”的教育价值和社会价值，引导广大少年儿童在学习中树立爱党、爱国、爱家的情怀, 保持积极心态抗击疫情,让自己的抗疫居家生活更加充实、更有意义。

田教授从舞蹈的起源讲起，从远古文化彩陶盆上的拉手踏歌舞蹈，到源起于西周的宫廷乐舞，再到万紫千红、百花缭乱的民族舞蹈，无不展示着中华文化的博大精深与兼收并蓄。她带领观众通过赏析图片和精彩视频在视觉与听觉享受中感受舞蹈艺术与自然律动的距离，逐步感悟学习舞蹈可以达到的审美、成长、形体与气质的显著效应，让观众逐步认识到舞蹈是一门综合艺术，与音乐、文字、人文、数学、文学都有息息关联---当舞者跳起民族舞蹈，就是在演绎着民族的文化，是依据自身生活经验和感触，用肢体语言表达着对民族的情感，是舞者从内心发出的对舞蹈和民族文化的热爱。

围绕观众关注度较高的几个问题进行了逐一解答。她讲到，从想系统学习舞蹈的少年儿童，到想锻炼身体的耄耋老人，都可以选择适合自己的方式学习舞蹈，学习舞蹈无需等待，就从现在开始。

(责编：于洋、常红)