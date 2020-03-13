NBA爵士队球星米切尔、戈贝尔证实感染新冠肺炎

新华社华盛顿3月12日电（记者王集旻）美职篮（NBA）犹他爵士队当家球星米切尔12日证实自己感染了新冠肺炎，米切尔的队友、法国中锋戈贝尔同一天也坦承，自己就是NBA球员中第一例被检测出患有新冠肺炎的病例。

NBA11日对外宣布，由于一名爵士队球员被初步诊断感染了新冠肺炎，联盟决定从12日开始暂停本赛季的比赛，不过美职篮和爵士队都没有确认该球员的姓名，当时已有媒体报道称，被感染的球员是法国中锋戈贝尔。12日戈贝尔通过社交媒体证实了自己就是NBA球员中第一例被检测确诊的病例。

屋漏偏逢连夜雨，爵士队当家球星米切尔当天证实，自己也被感染了新冠肺炎。不过并没有证据确认，米切尔、戈贝尔到底是谁传染了谁。

爵士队原定11日在客场和俄克拉荷马雷霆队有一场常规赛比赛，戈贝尔当日出现了一些疑似症状，虽然这些症状不断缓解，但为了保险起见，球队还是为他进行了新冠肺炎的检测。就在比赛开哨前诊断结果传来，证实了戈贝尔染病。随后这场比赛立即被取消，同时也促使NBA最终决定暂停赛季剩余比赛。据媒体报道，爵士队全体工作人员、球员以及一些随队记者11日晚在俄克拉荷马城进行了新冠肺炎的检测。

“感谢各位对我的关心。我们现在都知道情况非常严重，希望所有人都能认真对待，普及相关防疫知识，并且认识到对自己的行为负责，这不仅是对自己负责，也是对周围人的健康负责。”米切尔12日在社交媒体上说。

戈贝尔此前的一些行为曾遭到了一些媒体的质疑。在不久前的一次新闻发布会上，媒体提问戈贝尔球队如何应对新冠肺炎，戈贝尔表示什么也做不了，并且在结束发布会后开玩笑般地把桌子上的所有麦克风和录音设备摸了个遍。

戈贝尔为自己感染病毒和不负责任的行为感到抱歉和后悔。“我太不小心了，我找不到任何借口给自己辩解。自从我确诊之后，心里很不是滋味，有恐惧，有不安，也有尴尬。我可能让一些人处于危险之中，我要为此道歉，那时我真不知道自己已经被感染了。希望我的教训可以让更多人明白问题的严重性，我正在接受治疗，我坚信自己会好起来。我一定会尽我所能帮助身边的人，并阻止疾病的传播。”戈贝尔在社交媒体上说。

底特律活塞队、华盛顿奇才队、多伦多猛龙队等多支球队近期同爵士队进行过比赛，这些球队12日也纷纷表示，球队已经安排很多球员和工作人员进行隔离观察。据媒体统计，近期和米切尔、戈贝尔同场参与比赛的球员、裁判有60余人。

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