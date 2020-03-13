西班牙又一大臣感染新冠肺炎 确诊人数超3000

新华社马德里3月12日电（谢宇智）西班牙政府12日宣布，西班牙地方政策与公职大臣卡洛琳娜·达里亚斯·圣塞巴斯蒂安确认感染新冠肺炎，这是西班牙第二名大臣确诊感染。

西班牙平等事务大臣伊雷妮·蒙特罗12日早些时间确认，自己新冠病毒检测结果呈阳性。西政府随后对全体内阁成员进行了新冠病毒检测。结果显示，圣塞巴斯蒂安也已被感染。蒙特罗的丈夫、西班牙第二副首相伊格莱西亚斯检测结果呈阴性，但仍将在家进行为期14天的隔离。

蒙特罗12日在社交媒体上发文说，她从11日开始出现症状，病毒检测结果呈阳性。她将在家中自我隔离并远程办公。她还呼吁西班牙民众严格遵守卫生部门有关疫情防控的指导。

此外，西班牙呼声党领导人圣地亚哥·阿瓦斯卡尔也在当日发布消息，承认自己新冠病毒检测结果呈阳性，而此前呼声党秘书长奥尔特加·史密斯已被查出感染新冠肺炎。

西班牙卫生部12日晚发布的最新数据显示，该国新冠肺炎确诊病例总数已达3004例，其中仅马德里自治区的确诊病例就达1388例。

在西政府的建议下，西班牙各大自治区及梅利利亚自治市当日都做出关闭包括幼儿园、中小学和大学在内各级教育中心的决定。加泰罗尼亚自治区政府当日也宣布，为抑制疫情蔓延，从13日零点开始封锁巴塞罗那省疫情暴发的伊瓜拉达等4个市镇，这是西班牙行政机构首次做出地区性封锁的决定。

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