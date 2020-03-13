阿森纳主帅阿特塔感染新冠病毒 本周末英超难照常

新华社伦敦3月12日电（记者张薇）英超12日宣布本周末赛事如常的声明刚发没几分钟，阿森纳俱乐部就在官网确认了主帅阿特塔感染新冠病毒的消息。“兵工厂”表示他们接下来将与英超等方面沟通，但显然有些比赛无法如期举行。

阿森纳官网发布的声明称，阿森纳主帅阿特塔当晚收到了新冠病毒呈阳性的检测报告。因此，阿森纳的训练基地已关闭，而近期与阿塔特有过密切接触的俱乐部人员也都按政府要求进行自我隔离。阿森纳预计涉及人员数量众多，“包括一线队全部队员、教练组成员以及一小部分青训学院的人员”。而阿森纳的青训学院也已临时关闭。

很快，英超官网关于赛事照常的声明被删除，新声明表示鉴于阿特塔感染新冠病毒，他们将于13日召开紧急会议讨论赛程。

当日，英超本来已接连传来让人心慌的消息，先是莱斯特城确认三球员因出现感染新冠病毒的类似症状而被隔离，而后又有曼城后卫门迪因家人出现症状而立即自我隔离。不过，在这样的前提下，英超依然表示根据政府指导意见，本周末比赛照常。

英政府当日早些时候举行了关于疫情的紧急会议，其中首相约翰逊针对体育赛事的表态是：“我们正在考虑禁止体育赛事这类主要的公众活动。科学方面的建议认为这对于病毒传播作用甚微，但这确实会对其他公众服务造成负担。我们是在科学的指导下工作，现在这个时刻还没有禁止这类活动的理由。我们并不是说不会采取（禁止活动）这类措施，我们心中有数，已准备好了应急计划，但为了让我们的干预起到最大效果，我们需要找准时机。”

作为欧洲五大联赛中唯一一个没停赛也没闭门比赛的联赛，英超截至目前只有一场比赛受到了疫情影响。因为被确诊的奥林匹亚科斯俱乐部老板马里纳基斯曾于2月27日在阿森纳主场看球，并与几名阿森纳球员有过接触，这些球员被要求自我隔离，导致本应于11日进行的阿森纳与曼城的英超比赛推迟。不过，因为这些球员12日就隔离完毕，阿森纳14日客战布莱顿的比赛此前一直没宣布改期。

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