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内塔尼亚胡呼吁成立紧急民族政府应对疫情

2020年03月13日09:40  来源：新华网
 

新华社耶路撒冷3月12日电（记者尚昊 陈文仙）以色列总理内塔尼亚胡12日晚发表声明，呼吁成立紧急民族政府，以应对该国当前的新冠肺炎疫情。

内塔尼亚胡12日晚在以色列主要电视频道发表电视声明，宣布了该国关闭除学前教育和特殊教育学校外所有学校的决定。随后，内塔尼亚胡呼吁各党派联合起来，搁置政治分歧，立即成立紧急民族政府。

以色列本月2日举行第23届议会选举，这是该国近一年内举行的第三次大选。计票结果显示，以内塔尼亚胡领导的利库德集团为首的右翼阵营获得58席，以国防军前总参谋长甘茨领导的蓝白党为首的中左翼阵营获得55席，两大阵营均未获得组阁所需半数以上议席。

在内塔尼亚胡发表电视声明后，甘茨在社交媒体上回应，他愿就这一提议进行讨论，但这一政府应当广泛代表以色列社会所有方面。此前，甘茨曾以内塔尼亚胡涉嫌贪腐为由拒绝与其合作组建政府。

据以色列媒体报道，沙斯党、“以色列是我们的家园”党、统一右翼联盟等进入第23届议会的党派领导人也已发出呼吁，要求内塔尼亚胡和甘茨克服分歧，成立团结政府。

以色列总统里夫林将于15日与进入第23届议会的8个党派进行磋商，最迟将于17日决定获得组阁权的人选。

近一年来，以色列屡屡陷入组阁僵局，新政府“难产”。去年4月，利库德集团赢得第21届议会选举，但内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月举行第22届议会选举后，里夫林先后授权内塔尼亚胡和甘茨组阁，但两人组阁均以失败告终，议会再次被解散。

以色列卫生部12日表示，该国新冠肺炎确诊病例累计已超过百例。为防止疫情扩散，以色列目前已宣布要求所有入境人员隔离两周，并禁止举行超过100人的集会活动。

(责编：崔越、燕勐)
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