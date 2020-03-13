旅欧华人华侨积极为全球“战”疫做贡献

人民网布鲁塞尔3月13日电（记者 郑彬）当地时间3月12日，一封发自欧洲东北同乡会暨商会向欧洲介绍中国抗击治疗新冠病毒肺炎疫情的电子邮件引起了欧盟机构内部人员的议论，纷纷表示中国的经验值得全球更多地区政府和民众的借鉴。

自2月下旬以来，新冠肺炎疫情在欧洲呈现出快速蔓延的态势，截至目前，已有44个欧洲国家共计超过2万人感染，900余人死亡。欧洲东北同乡会会长盖琳对记者表示“对于欧洲疫情的爆发，旅欧华人华侨感同身受，希望能通过自身的努力，将中国抗击疫情的成功经验尽快介绍给欧洲朋友。抗疫需要全世界人民的共同努力，我们应该承担起我们的责任。”盖琳会长介绍说，此次介绍抗疫经验的电子邮件主要发往欧洲议会医疗服务部和一万多名欧盟官员，其中重点介绍了中国国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》以及中国专家分享治疗经验的英文视频等内容。“希望通过我们的介绍，能够唤起更多欧洲民众对新冠病毒疫情的重视，并能够正确的进行预防，避免疫情进一步蔓延。”盖琳表示。

据悉，欧洲东北同乡会暨商会由来自欧洲19个国家的34位侨领和杰出代表共同发起，在此前中国国内疫情爆发阶段，他们就曾四处奔走，慷慨解囊：法国辽宁协会会长金亮带领会员们自发捐款购买了35000只医用口罩及时运回国内抗疫的第一线；奥地利华人总会执行会长奇美洲所在的奥地利侨界捐赠了价值近百万人民币的救援物资，是迄今为止奥地利侨界向国内捐赠的最大一批物资；中瑞科学协会会长于江组织募捐，筹集了6万多瑞典克朗，用于购买急需医疗用品直接寄送到武汉的医院…盖琳会长表示：“我们身在海外，无时无刻不心系国家，看到祖国在抗击疫情中取得的成就我们感到无比的自豪和骄傲。”

据悉，未来旅欧华人华侨还将继续通过各种方式向当地介绍防疫抗疫的经验，同时，还将围绕疫情过后如何促进经济增长等各界普遍关心的话题开展一系列研讨会。“我们希望能够促进中欧友谊上发回更大的作用。”盖琳最后表示。

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