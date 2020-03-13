以“鸵鸟政策”应对疫情，所谓“美式人权”何在？

3月11日，美国国务院发布《2019年国别人权报告》 ，对世界上199个国家（实际上是除美国以外的所有国家） 的人权状况品头论足、说三道四。报告把伊朗、中国、委内瑞拉和古巴单列为“应对其民众人权遭到剥夺，人道主义危机、暴力冲突和恐怖主义”“负责”的“另类”，指责中国政府“任意或非法剥夺生命”，并就新疆“人权问题”对中国横加罪名。众所周知，此类报告臭名昭著，却每年照发不误、了无新义，本不值一驳。但今年发布之日，正值国际和中国抗疫形势严峻之时，中国正在战斗，美国背后捅刀，颇有落井下石之嫌，自当严肃对待，有话要说。

中国针对新冠肺炎病毒的战“疫”伊始，以美国媒体为急先锋的部分西方传媒和某些美国政客就不断地寻找各种借口攻击中国的防控措施“违反人权”。在他们看来，武汉“封城”是“侵犯人权”；设立方舱医院收治轻症患者是“侵犯人权”；社区管控、居家隔离、交通管制、公共场所关闭、工厂停工、学校推迟开学等等，都是“侵犯人权”。至于一声号令调集数万医护人员驰援湖北、武汉，更是“不可理喻”的“强制”行为。

总之，所有这些保障中国战“疫”成果显著、阻止疫情迅速蔓延、为世界防控赢得宝贵时间的举措都是“侵犯人权”，中国抗击“新冠”的人民战争、总体战、阻击战一无是处。事实当然不是如此，国际社会和世界人民的评价也恰恰相反，这是不言而喻的。

时至今日，中国之外的疫情发展十分迅猛，已涉及五洲四海100多个国家，世卫组织公布的确诊病例已达37371、死亡1130人，疑似者和密切接触者众，且因各种原因未查明、未报告者或难计其数。“新冠”感染性强、传播快，重症致死率高，形势堪忧，世卫组织已发出“新冠”可能成为“世界大流行病”的警告。在这种形势下，有人还在以“人权”为借口通过抹黑中国阻碍世界抗击疫情的努力，这就不仅是针对中国，而是针对全世界、全人类。

中国重视人权，以法律和实践维护人权，在国内和国际上言行一致，举世皆知。生命权、生存权是最基本、最实际、最需要保护的人权。尤其是在人类和本国公民面临疫病和其他天灾人祸威胁的时候，当政者必须夙夜在公，倾全力保护人民的健康、生命和生存的权力，这是应有的责任和担当。中国共产党和中国政府就是这样做的。

40多天来，中国战“疫”所做的一切，都是为了防控疫情，保护人民的健康和生命。可以说，全民战“疫”是中国最优秀的人权记录，是真正以人民为中心，以生命和健康为目标，以全民为主体的保卫人权之战。在本国抗疫形势依然严峻的情况下，中国没有坐视全球疫情的扩散，不仅无保留地通过世卫组织向世界介绍中国经验，而且在第一时间向需要援助的国家伸出援手，表现出保护世界人民生命和生存权的责任感。

反观素以“人权卫士”自诩的美国，对中国战“疫”说三道四、造谣抹黑，甚至落井下石，却对本国目前说不清道不明的疫情状况讳莫如深。蓬佩奥两天前还振振有词地要求中国“增加透明度”，但他的上司们却严令不得“随意透露疫情”，美其名曰为了“保护人权，避免恐慌”。

美国日益不断攀升的确诊数据，正反映了美国政府针对疫情的预判和应对“慢了半拍”。美国前亚太事务助理国务卿坎贝尔日前直言不讳地指出：“中国采取的极其严格的防疫措施给予我们很多时间，但我不确信我们有效利用了那些时间。”事实面前，那些曾批评中国防疫措施的西方媒体也降低了调门，甚至开始批评美国政府白白浪费了控制疫情扩散的黄金期。

在包括美国流行病学家和公共卫生专家在内的各界人士强烈要求政府如实公布疫情并采取应对措施，白宫内部意见分野的情况下，特朗普总统虽曾表示拟“部分采取中国措施”，但3月9日发表推文竟说“去年流感死了3.7万人，美国经济照样发展”，抨击媒体和政敌“煽动疫情”，此论着实怪异。美国当局采取“不检测、不确诊，则无疫情”的“鸵鸟政策”，难道这就是他们所标榜的“人权”？（作者是中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

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