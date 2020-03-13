旧金山宣布应对新冠肺炎的措施支持小型企业

人民网美西3月12日电（邓圩 廖丹）由于新冠肺炎引起的疫情，旧金山的小型企业正在经历前所未有的经济滑坡，当地时间11日旧金山市长伦敦·布里德（London N. Breed）宣布支持小企业的措施，包括推迟营业税和执照费，启动经济救助基金，以及其他支持措施，旨在帮助陷入困境的小企业和雇员。

参议员斯科特·维纳（Scott Wiener）、财务主管何塞·西斯内罗斯（Jose Cisneros）、市审计负责人本·罗森菲尔德（Ben Rosenfield）、估税员卡门·朱（Carmen Chu）、董事会主席诺曼·余（Norman Yee）、监察员亚伦·佩斯金（Aaron Peskin）和经济与劳动力发展办公室（Office of Economic and Workforce Development）和市长一起在唐人街的一家小企业宣布了这一消息。

这些努力包括推迟商业税和许可费,启动影响企业的救援基金, 支持由市政府资助的非营利组织，以使人们不会失去收入，并与慈善和私营部门的合作伙伴一起工作，以及倡导州政府以及联邦对雇员和企业的支持。政府还将推出一个网站，为小企业提供所有资源、联系人和更新信息的一站式服务：www.oewd.org/covid19

旧金山市连续几天公布对集会的禁令，从停止在公共设施集会的建议，到禁止千人以上的集会，街道开始冷清，商业受到影响。布里德说:“重要的是，人们要遵守公共卫生建议，以阻止我们社区中新冠肺炎的传播。”“我们知道这些建议会破坏我们城市每个人的生活，但它们将有助于减缓这种疾病的传播。不幸的是，这意味着我们的许多小型企业都感受到了人们留在家中而不是购物或外出吃饭的影响。因此，我们正在努力为小企业以及依靠小企业为生的员工们提供救济和支持，这些只是我们为小型企业及社区所做的第一步。”

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