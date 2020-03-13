美国新冠肺炎确诊病例增至1459例

人民网华盛顿3月12日电（记者 郑琪）据美国有线电视新闻网报道，截至美东时间3月12日下午，美国至少已有1459例新冠肺炎确诊病例，其中包括死亡病例39例。全美46个州和哥伦比亚特区都出现了确诊病例。

美国国会12日宣布，国会大楼从当天起对公众关闭，只允许议员、助手等少量人员进入。美国白宫无限期取消了公众参观活动。白宫发言人周四在一份声明中表示，出于谨慎，在进一步通知之前，白宫参观活动已经取消。五角大楼新闻秘书在推特上宣布，从12日上午开始，所有五角大楼参观活动将被取消，直到另行通知。史密森尼学会发表声明称，旗下博物馆以及美国国家动物园将于14日起暂停对公众开放。

全美各地的防控举措也在升级。马里兰州宣布，该州所有学校将从下周一开始停课两周，直至3月27日。另外，该州也将禁止所有超过250人的集会。肯塔基州州长建议，出于对疫情爆发的担忧，该州所有公立和私立学校至少停课两周。俄亥俄州州长迈克·德温宣布，该州所有从幼儿园到12年级的公立、私立和特许学校将从周一晚间起关闭，至少持续到4月3日。弗吉尼亚州州长宣布该州进入紧急状态。新墨西哥州州长办公室的一份声明表示，该州将暂时禁止100人以上的集会活动。纽约州州长宣布，该州将禁止500人以上的所有集会，百老汇剧场从12日下午5点开始执行该措施。

全美各类体育赛事也纷纷因疫情而暂停或取消。美国大学体育协会宣布，“三月疯狂”赛事已经取消。美国职业棒球大联盟宣布，新赛季将至少推迟两周开始。美国国家冰球联盟宣布，赛季暂时停摆。美国职业足球大联盟宣布，赛季将暂停30天。

当天，美国媒体普遍报道了一名此前曾访美的巴西官员新冠检测呈阳性一事。该官员当时曾与美国总统特朗普、副总统彭斯身处同一场合。白宫新闻秘书在随后的一份声明中表示，特朗普与彭斯几乎没有和这名检测呈阳性的官员进行任何互动，目前无需进行新冠病毒检测。

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