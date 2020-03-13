国际社会应力促也门结束冲突、改善人道局势

人民网联合国3月12日电 （记者 李晓宏）安理会12日召开也门问题公开会，中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁，国际社会推动也门各方尽快结束冲突，改善也门人道局势。

张军说，近一时期，也门多个地区军事行动升级，对联合国斡旋努力和各方政治对话造成冲击，受到广泛关注。在此形势下，也门各方应坚定政治意愿，尽快达成停火安排，为重启全面政治谈判创造条件。结束也门冲突的唯一出路是联合国主导的全面、包容的政治进程。也门的主权、独立、统一和领土完整需要也门冲突各方共同维护。《斯德哥尔摩协议》和《利雅得协议》是各方艰苦谈判的政治成果，应得到切实执行。协议签署方应兑现政治承诺，地区国家应加大斡旋力度，联合国也要继续发挥建设性作用。我们希望尽快实现大规模换俘，增进各方互信。中方一直同也门各方保持沟通，将继续通过外交努力推动各方弥合分歧、扩大共识。

张军说，中方同样对也门人道局势表示关切。也门人民面临暴力威胁、食品和商品短缺、医疗服务严重不足、自然灾害等各方面困难。有些人道问题是因为武装冲突直接导致的，应结合人道援助和政治努力加以解决。有些人道问题是经济形势不稳、基础设施破败、发展能力不足导致的，对于这方面的问题需要加大关注，尽早采取长期的经济和社会领域举措加以应对。也门各方应充分配合联合国及有关机构的人道救援行动，提供人道准入。

张军呼吁，联合国人道机构密切关注也门蝗灾形势和新冠肺炎的传播趋势，全力提供支持帮助。中方支持也门政府为缓解人道危机所作努力，一直通过多双边渠道为也门人民提供紧急粮援、医疗器械等援助，并同也门政府签署了《经济技术合作协定》。中方将继续为也门人民做实事，为也门走上和平与发展的道路作出建设性努力。

(责编：于洋、燕勐)