中国代表呼吁也门各方尽快停火并重启政治谈判

新华社联合国3月12日电 中国常驻联合国代表张军12日在安理会也门问题公开会上发言，呼吁也门各方尽快达成停火安排，为重启全面政治谈判创造条件。

他说，近一时期，也门多个地区军事行动升级，对联合国斡旋努力和各方政治对话造成冲击，受到广泛关注。在此形势下，也门各方应坚定政治意愿，尽快达成停火安排，为重启全面政治谈判创造条件。结束也门冲突的唯一出路是联合国主导的全面、包容的政治进程。《斯德哥尔摩协议》和《利雅得协议》是各方艰苦谈判的政治成果，应得到切实执行。协议签署方应兑现政治承诺，地区国家应加大斡旋力度，联合国也要继续发挥建设性作用。中方希望尽快实现大规模换俘，增进各方互信。

他说，中方对也门人道局势表示关切。也门人民面临暴力威胁、食品和商品短缺、医疗服务严重不足、自然灾害等各方面困难。有些人道问题是因为武装冲突直接导致的，应结合人道援助和政治努力加以解决；有些人道问题是经济形势不稳、基础设施破败、发展能力不足导致的，应尽早采取长期的经济和社会领域举措加以应对。也门各方应充分配合联合国及有关机构的人道救援行动，提供人道准入。

他说，中方希望联合国人道机构密切关注也门蝗灾形势和新冠肺炎的传播趋势，全力提供支持帮助。中方支持也门政府为缓解人道危机所作努力，一直通过多双边渠道为也门人民提供紧急粮援、医疗器械等援助，并同也门政府签署了《经济技术合作协定》。中方将继续为也门人民做实事，为也门走上和平与发展的道路作出建设性努力。

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