俄总理：俄罗斯能掌控本国经济保持金融稳定

新华社莫斯科3月12日电 俄罗斯总理米舒斯京12日表示，尽管俄经济受油价暴跌和疫情等因素影响，但俄罗斯有能力掌控本国经济形势，保持金融稳定。

据俄罗斯政府网站12日发布的消息，米舒斯京当天在莫斯科主持俄政府工作会议时指出，俄经济正受到国际金融和石油市场以及新冠肺炎疫情的负面影响，但俄政府有能力应对，以保持本国经济形势稳定。政府已经并将继续在资金、政策等方面采取措施，促进投资，落实开发项目，推动技术研发。

米舒斯京认为，俄罗斯经济具有应对经济困局的能力和灵活性。当前俄通胀率较低，俄央行黄金外汇资产总额超过5700亿美元，俄“国家福利基金”的流动资金超过10万亿卢布（约合1333.3亿美元），“即使油价持续低迷，这些资金也足够俄长时间弥补政府预算不足”。

米舒斯京说，俄政府正在制定新措施，以期在工农业领域深化进口替代，拓展非原材料产品和高技术产品出口商机。此外，俄政府正在修改“保护、鼓励、加强俄境内投资法案”，并起草一项法案，以促进数字技术、医疗、运输、远程教育、贸易、金融市场等领域的研发活动。

受国际市场行情动荡和疫情影响，俄罗斯股市、汇市近日大幅波动。俄央行、财政部、经济发展部分别采取暂停购汇、预售外汇、向银行系统注资、暂停发行公债券等举措，力求使俄金融回稳，为俄经济发展撑腰提气。

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