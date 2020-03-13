综合消息：日内瓦国际组织强化疫情防控措施

新华社日内瓦3月12日电（记者聂晓阳 李叶）世界卫生组织11日宣布新冠肺炎疫情已具有大流行特征后，总部设在日内瓦的国际组织纷纷强化防控措施，加入到全球抗疫的行动中。

世界贸易组织在12日发给记者的信函中表示，受疫情影响，该组织已接到哈萨克斯坦申请，要求对原定于今年6月在该国举行的第12届世贸组织部长级会议的日期进行重新考虑。此前，在确认一名工作人员感染新冠肺炎之后，世贸组织已于10日宣布暂停20日前的所有会议。

联合国日内瓦办事处新闻司12日发布的最新通告说，该办事处已暂停游客访问并取消近期所有成员国参与合办的文化活动。办事处还将召集在日内瓦的各国际机构定期开会进行形势研判，如有必要将随时对参加有关会议的人员进行健康检测。

联合国人权理事会12日决定，鉴于新冠肺炎疫情在瑞士加速蔓延，将从13日中午起暂停其原定于20日结束的第43次会议。此前，该机构已经取消100多场边会，并建议还未到达日内瓦的参会者取消行程。

总部设在日内瓦的裁军谈判会议12日发布通告说，拟于17日和24日召开的两次全体会议将延期举行。

此外，位于日内瓦的欧洲核子中心12日表示，该机构已启动第二阶段疫情防控措施，鼓励员工和访问学者远程办公，以减少办公场所人群聚集。

据记者了解，联合国贸易和发展会议、联合国儿童基金会日内瓦办事处等机构也采取了鼓励员工在家办公等措施，设在日内瓦的一些国际机构因出现疑似病例等原因也采取了强化健康检测等举措。

据瑞士卫生机构12日公布的最新数字，在已停止对轻症患者进行病毒检测的情况下，瑞士累计新冠肺炎确诊病例815例，死亡6例。

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