美国发布旅行禁令没跟欧盟“打招呼”

一名欧洲联盟外交官11日晚告诉路透社，美国总统唐纳德·特朗普当天宣布针对26个欧洲国家的旅行禁令，事先没与欧盟通气。

特朗普11日发表全国电视讲话，宣布自13日午夜起暂停美国与欧洲申根区26个成员国之间旅行往来，为期30天。居住在申根区的美国公民和拥有美国永久居留权者以及英国不受禁令影响。

这名要求不公开身份的欧洲外交官说，美方事先没有知会欧方这一决定，“没有（特朗普）总统所宣称的提前通报或协调”。特朗普在讲话中称，“一直与我们的盟友频繁沟通”。

欧盟驻华盛顿代表团暂时没有就美方旅行禁令作回应。

美国国务院前官员尼古拉斯·伯恩斯批评特朗普没有在讲话中提及对抗新冠肺炎疫情的国际合作。“他应该与中国、日本、韩国、欧洲和伊朗团结一致（对抗疫情），却认定我们能环绕美国挖一道壕沟。”

路透社推断，美方旅行禁令可能让美欧双方已经趋于紧张的贸易关系进一步复杂化，虽然特朗普说美欧货物贸易将如常进行，禁令将严重扰乱双方服务贸易。

美国商务部前高级官员、美国战略与国际问题研究中心研究员威廉·赖因施认为，旅行禁令可能减少日常旅客量，冲击旅游、酒店和餐饮业，这些服务企业原本就因疫情蒙受损失。

分析人士同时指出，欧洲航空运营商可能遭受最大损失。博伊德国际集团的独立航空业分析师迈克·博伊德说，美国有理由颁布对欧旅行禁令，但美欧间航线市场的龙头企业如德国汉莎航空公司和法航—荷航集团等可能因此备受打击。这些航空运营商因为疫情影响已经停飞数十架飞机。

美国前高级贸易官员、伯克利研究集团常务董事哈里·布罗德曼指出，美欧间服务贸易可能遭旅行禁令遏制，从而损害美国国际贸易中增长最快的部分。

美欧2018年货物和服务贸易总额近1.3万亿美元，美国对欧盟的服务贸易顺差达600亿美元。（海洋）【新华社微特稿】

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