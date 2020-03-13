马来西亚新总理要求内阁成员申报财产

马来西亚新总理穆希丁·亚辛11日要求所有内阁成员申报个人财产，说打击腐败是新政府的关键优先事项。

穆希丁同一天呼吁前总理马哈蒂尔·穆罕默德认可新政府，否认提前选举的可能性。

【建廉正政府】

穆希丁11日首次主持内阁会议，要求所有内阁成员申报个人财产，说这是他组建廉正政府的举措之一。

美联社报道，穆希丁在外界注意新政府包括深陷贪腐丑闻的马来民族统一机构（巫统）之时宣布这一举措。

穆希丁领导的土著团结党目前与巫统和伊斯兰教党联合组建政府。巫统是新执政联盟中最大政党，以巫统为核心的政党联盟“国民阵线”曾连续执政马来西亚60年。受贪腐指控的前总理纳吉布·拉扎克是巫统高层成员。

穆希丁9日宣布新内阁名单，包括首次任命4名高级部长和超过60名正副部长，没有任命副总理。他说，新内阁将专注于解决民众所面临的难题，实现国家发展。

穆希丁先前宣布设立一个由高级部长、央行行长和多名专家组成的“经济行动理事会”，以应对经济风险并评估政府财政状况。

前总理马哈蒂尔领导的政府2月宣布一项200亿林吉特（约合328.38亿元人民币）的经济刺激计划。穆希丁说，新政府将评估这项计划是否需要追加注资。

受新型冠状病毒肺炎疫情扩散、国际原油价格恐慌性下跌等因素影响，马来西亚面临经济下行风险。

【寻前任理解】

穆希丁11日向马哈蒂尔伸出“橄榄枝”，说他希望与马哈蒂尔见面并向他道歉。

穆希丁在记者会上说：“我们已经组建政府，我希望马哈蒂尔认可这届政府，这是人民的政府。”他同时否认提前选举的猜想，说“不希望那样”，组建政府是为了服务民众。

马来文报刊《阳光日报》同一天刊发对马哈蒂尔的采访。这名94岁的政坛老将承认自己不再获得国会下议院多数议员支持，即无法赢得针对新总理的不信任表决，因为一些支持者“背叛”他转而在新政府中任职。

马哈蒂尔原本打算在下议院9日复会时发起对穆希丁的不信任表决，宣称自己得到下议院222名议员中114人支持。议长穆罕默德·阿里夫本月初接到穆希丁的信件后，确认复会日期改为5月18日。

马哈蒂尔2018年5月领导政党联盟“希望联盟”赢得下议院过半数席位继而组建政府，今年2月24日辞去总理及土著团结党荣誉主席职务。土著团结党同一天退出“希望联盟”，致使后者在下议院失去多数议席优势。穆希丁随后成为土著团结党推选的总理候选人并获得巫统等政党支持。获得最高元首阿卜杜拉任命后，穆希丁本月1日宣誓就任总理。（包雪琳）（新华社专特稿）

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