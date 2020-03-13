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土耳其说欧盟满足要求前不关边界

2020年03月13日08:08  来源：新华网
 

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安11日向欧洲联盟列出多项要求，说要求得到满足以前，土方不会阻止非法移民从土耳其前往欧洲。

【罗列要求】

埃尔多安在向执政党议员发表的讲话中说，土方履行了土欧2016年就非法移民所达成协议中的责任，“阻止难民前往欧洲，安置数百万人”，但欧盟在资金支持和给予土耳其公民免签待遇等方面“没有兑现承诺”。

埃尔多安说，土方将继续开放边界，直到欧盟切实满足土方全部要求，包括给予免签待遇、重启土耳其加入欧盟进程、调整土欧关税同盟条约和资金支持条款。他说，土方将在3月26日欧盟峰会上再次提出这些要求。

埃尔多安两天前到访比利时首都布鲁塞尔，会晤欧盟领导人。欧盟同意与土方商讨对非法移民协议补充一些细节。土方说，双方工作组将争取在欧盟峰会前拟出一份调整协议的“路线图”。

欧盟2016年与土耳其达成协议，以60亿欧元资金支持等承诺，换取土方防止非法移民前往欧洲并接收从希腊岛屿遣返的非法移民。土方多次抱怨，称欧盟资金交付迟缓，其他承诺同样没有兑现。

埃尔多安2月29日宣布打开过境通道，允许难民从土耳其前往欧洲。上万人随后来到土耳其与希腊边境，另一些人乘船偷渡前往希腊岛屿。土方称那些人为难民，欧盟认定他们是非法移民。

【相互指责】

埃尔多安11日再次“炮轰”希腊，称试图入境的人“只是为了活下去，为子女创造较好的未来”，却遭希方“野蛮”对待，包括“开枪射击”。

他说，“随着春天到来，天气变暖”，更多非法移民将前往欧洲，“不只希腊，而是整个地中海（地区）”。

希腊3月1日宣布一个月内不接受避难申请，迄今阻止试图非法越境者4.2万多人次，其间使用催泪瓦斯和高压水炮。

希腊海岸警卫队11日说，一艘土耳其海岸警卫船当天清晨猛烈撞击一艘希方船只，没有人员受伤。希腊外交部召见土耳其大使，就这一事件提出抗议。

土耳其先前发布一段视频，称一艘希腊海岸警卫船驱逐一只满载非法移民的充气艇，违反救生准则。

土方多次指责希腊边防警察向非法移民发射实弹，致人死亡。希方驳斥这一说法，指责土方边防警察怂恿非法移民越境并向希方警察发射催泪瓦斯。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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