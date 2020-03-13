海内外侨胞深情讴歌战“疫”精神

图为美国华侨华人和外国友人在纽约合唱原创歌曲《英雄中国》。

高娓娓供图

吉林省歌舞剧艺术中等职业学校师生创作的抗疫之舞视频截图。

医护人员在浙江省丽水市丽龙高速公路富岭收费站出口为来往人员测体温。

陈英亚摄

周璟和她的画作《最美逆行者》。

周 璟供图

“我感受到生命的跃动和希望”

本报记者 高 乔

“当梦想插上腾飞的翅膀，当生活澎湃激情的力量。希望就在，就在眼前。”美国侨眷沈晋华作词的歌曲《生命的力量》最近在江苏省苏州市侨界文艺工作者的朋友圈里流传开来。悠扬的旋律，雄厚的男声，传递着希望和力量。

疫情暴发后，作为苏州市侨联主席，沈晋华和侨联的同事们，一边与海外侨胞沟通落实捐款捐物，一边与在苏州的归侨侨眷保持联系、提供服务，同时参与基层防疫工作。有的同事在防疫卡点值守，有的同事在社区进行防疫排查，沈晋华也穿上红马甲，在社区进行疫情防控宣传工作。

“我们每天见到很多医务工作人员、防疫志愿者，在各个岗位上支持抗‘疫’的人。大家都像在投身一场战役，这种精神状态令人振奋，给人希望。”沈晋华说，参与抗击疫情工作的过程，也是她酝酿创作的过程。

“当杨柳吐露稚嫩的绿芽，当寒梅绽放十里的芬芳。”歌词中的景象，都来源于她抗疫期间的所观所感。

有了词，还需要曲谱。苏州市侨联找到侨界青年作曲家汪振华，请他为歌词谱曲。“我能感受到这些词汇是跳动的、有生命的，我看到了各界群众众志成城、击退疫情的决心和行动，我感受到了生命的跃动和春天给人们带来的希望！”汪振华说，曲谱在一夜间完成。

苏州籍旅居奥地利华侨陈艺听完《生命的力量》，给沈晋华发来微信：“非常时期，当地华人也很少聚在一起，这首歌让我想家了。待疫情结束，我们要回家看看！”

“英雄中国沧桑不惧”

朱 一

“英雄的中国，气长存、傲骨立。英雄的中国，沧桑不惧，风雨屹立。”在《英雄中国》视频录制现场，来自中国、日本、意大利、美国的歌手高声歌唱着，站满人的录音棚气氛热血沸腾。

这首美国华侨华人共同创作、制作的歌曲，汇聚了很多人的心血。旅美华侨高娓娓就是之一。

新冠肺炎疫情发生后，高娓娓每天刷着关于国内疫情的新闻，看见在美国很多华侨华人筹集善款、采购医疗物资，她想：除此之外，还能不能再做些其他事为大家鼓鼓劲儿。

旅美华侨歌唱家吕坤也有同样的想法——他想用自己擅长的歌唱，表达对中国的关心和支持。疫情发生后，吕坤立刻联系了高娓娓和众多好友，召集自己在美国读书的各国学生，开始筹备原创歌曲。

“大家都非常积极，都希望能用歌声向一线的医护人员传递温暖和支持”，高娓娓说，筹备开始后，有人负责歌曲编写，有人负责联系录音棚，有人准备器材，大家希望用最快的速度将这份“温暖”送达。

疫情发生以来，海外华侨华人参与制作的多首原创歌曲陆续上线。“国内有难海外心疼，武汉告急湖北告急”，由82岁高龄的旅美作家陈官煊填词的《牵挂》发布在四川侨联微信公众平台上。

“看见众多身在海外的华人都这么关心中国的情况，我就想记录下来。”陈官煊说，中国的疫情，牵动着海外华侨华人的心。这份“牵挂”也写在他的歌里：“海外游子牵挂着你，我的中华母亲我的姐妹兄弟。海外游子深爱着你，我的黄河长江我的亲亲土地。”

“用舞蹈表达对医护人员的敬意”

刘小依

舞动的双臂缓缓放下，拿出口罩戴在脸上，头慢慢低下，眼神却透露着坚毅。视频中的舞蹈演员王文君和100多名学生一起，隔着屏幕用舞蹈致敬“最美医护人员”。

作为吉林省歌舞剧艺术中等职业学校校长，朝鲜归侨陈香兰发动学校师生一起为医护人员跳一支抗疫之舞。

在朝鲜长大的陈香兰，从平壤音乐舞蹈大学毕业之后就回到国内，一直从事舞蹈事业。新冠肺炎疫情暴发后，陈香兰时刻关注疫情的最新进展，看到全国的医护人员支援武汉、海外华侨华人捐资捐物的场景时，已经74岁的陈香兰坐不住了。“我想带领我的学生们一起跳一支舞，来感谢前线的医护人员。”

陈香兰立马忙碌了起来，联系老师，组织学生，和同事们构思舞蹈故事。陈香兰说：“我们的语言就是舞蹈，我们想用舞蹈传递感动。”在陈香兰和师生们的不断打磨后，总时长5分多钟的舞蹈视频制作完成。

“我们舞蹈的主题分为3部分：‘突然的疫情’‘一起奋战’‘期待’。”陈香兰介绍说。在视频最后部分，学生们用旋转、跳跃的动作表达对“最美逆行者”的敬意。伴随着音乐的高潮，同学们纷纷摘下口罩，双手举向空中。

这支上百人的抗疫之舞团队中，最小的成员12岁，最大的28岁。“很多老师学生积极报名，每个人都可以按照主题，自己编排动作。”陈香兰说，出于疫情防控的需要，学校停课，学生们只能在家中拍下自己的舞姿，后期剪辑成完整的舞蹈视频。

“给我们一个舞台，我们还能跳得更好。”陈香兰自信地说，“等疫情结束，我们想请医护人员都摘下口罩，好好看我们跳一支舞。”

“这是一段值得记录的历史”

璐 迪

隔着被摇下的车窗，裹着防护服的医护人员，正低头确认手中额温枪的读数。大年初五，在浙江省丽水市丽龙高速公路富岭收费站出口处，旅意华侨陈英亚用快门定格下了这一幕。

2020年春节，定居意大利的陈英亚，像往年一样回到浙江省丽水市青田县老家探亲。几十公里的回乡路途中，陈英亚看到医护人员、警察和志愿者们，在室外为大家一个个地测体温、做记录。

作为丽水市华侨华人摄影协会主席，陈英亚觉得自己应该做些什么。

“虽然我们不能像医生一样到新冠肺炎疫情最前线去战斗，但我们摄影人可以记录下这些感人的场景。”陈英亚回家背上相机，来到公路收费站拍摄。陈英亚说：“照片基本是在车上拍的。一方面是为了自身安全，另一方面也是为了不给防疫工作添麻烦。”

近日来，意大利疫情形势日渐严峻，口罩供应严重不足。身在国内的陈英亚嘱咐留在意大利的儿子：“我们家仓库里的口罩不能拿出去卖，如果身边的侨胞有需要，你就送给他们。”

最近，陈英亚又忙碌起来。陈英亚所在的丽水市华侨华人摄影协会，在相关部门的支持下，向丽水籍侨界发起了摄影作品征集活动，计划展现抗击疫情中海外华侨华人的感人事迹。丽水市侨联发起“百个侨团”结对“百名白衣战士”活动，侨界人士通过多种形式守护一线医护人员，做好后勤保障工作。作为参与者之一，陈英亚准备拍摄一组图片，记录下结对的故事。

“这是一段值得记录的历史。”陈英亚说，“等疫情过去，我准备挨家挨户拍摄！”

“给更多人带去力量”

贾艺宁

在山东省济南市市中区疫情防控医学观察三号留观点摄影，成了旅美华侨任耿春节回国后的一项新“工作”。

在美国从事摄影艺术创作的任耿，春节回国期间，因为新冠肺炎疫情留在了济南。不忘创作的他，申请加入济南市侨联组建的“侨星志愿服务队”文艺服务队，成为一名留观点志愿者。

在留观点，任耿常常穿着隔离服，戴着口罩、护目镜，全副武装。傍晚6点开拍，深夜11点结束，一晃一个晚上就过去了。对于这份工作，任耿并不觉得危险，更不觉得辛苦。“我本身就是做纪实摄影的，能到抗疫前线记录这个历史性事件，我觉得特别荣幸。”任耿说。

像任耿一样的文艺服务队志愿者还有很多。“歌唱家、书画家、摄影家、志愿者，大家创作热情都很高涨。”济南市侨联党组成员、秘书长孙洪成介绍说，济南市侨联还面向侨界书画家，展开了“丹青绘侨心 笔墨致英雄”的战“疫”专题创作活动。40多位书画家捉刀为笔、以书言志，创作出50余幅书画作品。

美国侨眷周璟就是其中一员。“我一直关注着疫情，心里特别不好受。”年近古稀的周璟，忍不住拿出画笔，一气呵成，完成画作《最美逆行者》。

这一画，就停不下来了。“每幅画都要构思很久，白天看各种照片、文字资料，夜里也经常想的睡不着觉。”周璟说，完成第一幅抗疫画作《最美逆行者》后，她又一口气完成了5幅作品。

如今，周璟已将部分作品捐给了济南美术馆。周璟说：“希望我的画能给更多的人带来阳光和力量。”

“以诗书作品传递战‘疫’信心”

艾大庆

“封关已久人无语，且有寒梅入耳声。口罩尚能成显贵，仁医岂可不芳名。几时瘟鬼将魂逐，多少病夫和命争。愿借天公诛剿剑，伏魔抗疫复清平。”黄色宣纸上，一首行草写成的古体诗行云流水。这是浙江省余姚市第二人民医院放射科退休返聘医生、侨眷袁建平在疫情期间创作的作品。

面对新冠肺炎疫情，作为姚江诗社会员、余姚书画院画师，袁建平用自己的诗和书法声援抗疫；作为医者，他用自己每天的日常工作，默默支持抗疫工作。

“整个放射科，疫情期间都是全员上班的。”袁建平说，疫情发生后，放射科接诊的大多是发热病人，通过给病人拍CT，放射科医生协助诊断患者是否为新冠肺炎病例。

“医院不像以前那么热闹了，平时都没什么人，工作反倒轻松了。”袁建平开着玩笑说。

尽管说来轻松，但袁建平知道自己和同事们身上的责任。“直面疫情是医生的天职，这种时候我们其实更要保持平常心。医院、社会的氛围都告诉我们，这是一场严峻的战争。”袁建平说。面对抗疫这场战争，医生就是战士，能到前线去打仗，是每个战士的心愿，即使不能上前线，在后方努力支援，是自己应尽的义务。

袁建平的诗词和书法作品在他的书画诗词朋友圈里流传开来。疫情期间，浙江省侨联发出“共克时艰，侨浙有爱”浙江侨界共抗疫情文艺作品征集令。越来越多的侨界文艺作品通过各级侨联汇聚在一起，形成声援抗疫的文艺共振。

最近，袁建平又创作了新的作品，是7个苍劲有力的行书大字：天职如山医者心。

(责编：白宇、岳弘彬)