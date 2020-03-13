患难见真情 共同抗疫情（记者观察）

2月27日，中国驻韩国大使馆为韩国大邱市紧急筹备的医用口罩即将被运往大邱市。

中国驻韩国大使馆供图

3月9日，工作人员在江苏南通伊仕生物技术股份有限公司的生产车间里忙碌。近期，该公司将把一批新型冠状病毒抗原检测试剂盒发往意大利。

许丛军摄（影像中国）

图为埃及艾因夏姆斯大学学生手写标语，为中国抗击疫情加油。

本报记者 周 輖摄

在日本疫情防控的关键期，黑龙江省向缔结友好关系的日本北海道捐赠一批医用口罩。图为工作人员正在装运口罩，准备运往日本。

中国驻日本大使馆供图

新冠肺炎疫情是世界各国面临的共同挑战。这场抗疫，让人类是一个命运共同体的理念更加深入人心。国际社会同心协力、携手应对疫情才是人间正道。中方在继续做好本国疫情防控的同时，在力所能及的范围内向有关国家提供支持和帮助。本报驻外记者记录下了一个个守望相助、同舟共济的温暖瞬间

日本

“互帮互助，友谊长存”

本报驻日本记者 刘军国

中日两国是一衣带水的近邻。在疫情面前，两国共担风雨、共渡难关。突如其来的疫情，让两国许多素不相识的民众心与心紧紧相连。

“宿舍管理员突然敲门，老先生郑重地双手递给我一盒口罩，边鞠躬边说：‘看你房间灯亮了，知道你回来了。看电视说武汉疫情严重，你的家乡不要紧吧？估计你刚回来，口罩也买不到吧？我这里有盒口罩，请不要嫌弃，先用着。’闻之，心底涌上一股暖流，眼眶瞬间湿了。赶紧把从老家带回的妈妈烙的南瓜饼回赠几个。平日里，只是偶尔见面打个招呼，谁能想到老人家如此细心。”2月中旬，一名春节后返回日本工作的中国人在朋友圈里写下这段文字。

这是中日两国人民守望相助、携手抗疫的一个缩影。新冠肺炎疫情发生以来，日本政府、企业、民众积极向中国捐资捐物，通过各种途径将筹集的防疫物资运往中国，还通过拍摄视频等方式为武汉加油。

当前，日本国内正面临疫情扩散的风险，中国民众感同身受，愿尽力提供支持帮助。中国地方省市、企业和个人积极行动，向日本捐款捐物。不少在日华侨华人自发走上街头，将筹集到的口罩分发给路人。在向日方捐赠一批检测试剂盒之后，中国政府又捐赠了一批防护服及口罩。许多日本网友在中国驻日本大使馆的社交媒体账户上表达感谢之情：“互帮互助，友谊长存”“感谢贵国的支援和协助，祈祷贵国、日本以及正受到疫情影响的各国都能早日结束疫情”。

截至当地时间3月12日15时，日本国内新冠肺炎确诊病例达641例（含包机归国14例），来自“钻石公主号”邮轮的确诊病例为696例。随着确诊人数不断上升，日本政府的疫情防控措施也不断加强。日本首相安倍晋三已组织召开近20次新冠肺炎传染病对策总部会议。自3月2日起，日本所有小学、初中和高中开始停课。日本政府的多个省厅和许多大企业已采取远程办公方式，职员按照一定比例错时上班，尽可能减少拥挤时段的通勤和在单位的接触，以防止感染。不少企业开始进行网上面试。此外，东京迪士尼乐园、大阪环球影城、日本各国立博物馆等也都暂时休园或闭馆。

整个日本已经行动起来。民众通过电视、报纸、互联网等方式获取防止感染病毒的知识。减少聚会、勤洗手、戴口罩已成为日本民众的共识。在地铁、超市、商场等公共场所，人流量比平时大幅减少。

（本报东京电）

伊朗

携手抗疫 共渡难关

本报驻埃及记者 周 輖 黄培昭

当前，伊朗国内疫情严峻，感染病例增加迅速。伊朗卫生部3月11日宣布，截至当天上午，伊朗累计已有9000例确诊病例。

中国第一时间向伊朗卫生部捐赠一批口罩和核酸检测试剂盒，并派出志愿专家团队帮助伊朗抗击疫情。中方派出的团队中有流行病学、临床医学、病毒学等方面的专家。他们于2月29日抵达德黑兰后，便迅速与伊方分享中国的疫情防控经验，帮助评估伊朗疫情状况和应对能力，并指导开展流行病学调查、临床救治、实验室检测等。中国专家组还同派赴当地的世界卫生组织专家组保持密切沟通，结合中国抗击疫情经验，在伊朗实施合适的抗疫方案。

中国专家被当地媒体称为“最美逆行者”。中国专家的行动也得到了世卫组织的赞赏。世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗说：“中国专家亲临现场，与其他国家分享经验。这种直接的交流是我们最希望看到的，期待这样的交流越来越多。”

为了遏制疫情蔓延，伊朗采取了一系列防控措施：全国所有学校停课，取消一切集会，在公共场所实施体温检测；将中国诊疗方案翻译成波斯语向公众发布；建设一座占地1000平方米、专门用于收治新冠肺炎感染者的医院；在全国各地派出30万个医疗小组逐户排查疫情。伊朗卫生部还要求全国所有医院做好收治新冠肺炎患者的准备，号召已退休或待业的医疗工作者以志愿者身份重回岗位。

在伊朗的社交媒体上，最近活跃着一个名为中伊防疫互助小组的志愿者组织，成员有200多人，来自世界各地。互助小组成员们每天搜集关于疫情的科普文章，制作短视频并配上波斯文字幕，推送给伊朗民众。“我们希望把中国的抗疫经验传递给伊朗。”小组成员伊朗女学生哈萨尼说。

“感谢中国提供的关于疫情的文章。这些文章被翻译成波斯语后，让更多伊朗民众受益。”不少网友在线留言，为两国携手抗疫、共渡难关加油鼓劲。在伊朗驻华大使馆3月4日通过官方微博发出募捐倡议后，中国人民纷纷慷慨解囊，短短24小时，就捐赠人民币400万元。“中国在抗击疫情的艰难时刻，向伊朗伸出援助之手，我们深受感动。这份情谊，是两国共同抗疫的精神支撑，也是推动伊中关系向前发展的巨大动力。”伊朗驻华大使馆官方微博上的这段话，道出了伊朗民众的共同心声。

（本报开罗电）

比利时

通报进展 交流经验

本报驻比利时记者 牛瑞飞

在比利时皇家自然博物馆门前，一位带着孩子的年轻母亲对记者说：“我在新闻上看到，中国抗击疫情的努力取得阶段性成果。”在布鲁塞尔，记者接触的当地民众都十分钦佩中国政府和民众抗击疫情的努力和成效，感叹“不少大事只有中国能办成”。

近来，欧洲国家的新冠肺炎确诊病例不断增加。比利时联邦卫生部11日说，全国累计确诊病例增至314例。比利时联邦社会保障公共服务部表示，由于检测试剂短缺，国家病毒检测中心的检测能力受限。

为遏制疫情扩散，比利时政府采取了一系列防控措施：建议公众多洗手、不行贴面礼及排队时与旁人保持一定距离；寻找密切接触者，并对其进行详细的隔离医学观察；规定学生出现疑似症状可以直接请假，而不必出示医生开具的病假条；还推迟了不少大型展览活动。

根据比利时的医疗制度，民众身体不适时首先会联系社区的家庭医生。为了避免家庭医生被感染，政府建议民众不要直接去家庭医生的诊室，而是先打电话向家庭医生咨询，再去指定医院检查。一位家庭医生告诉记者，他每天会接到十几个咨询电话，每个电话都需要沟通很久。疫情面前，比利时民众没有恐慌。记者注意到，超市货架上，各类食品、洗手液和消毒水等都摆得满满的。

布鲁塞尔是欧盟委员会总部及多个国际组织的所在地。总部位于布鲁塞尔的世界海关组织（WCO）副秘书长里卡多·特维诺表示，中国政府公开、透明、负责任地向有关国家和国际组织通报疫情信息、分享新冠病毒基因组序列信息，令人印象深刻。WCO将推动各国海关加强合作，为抗击疫情和国际贸易的正常开展创造便利条件。他对中方赢得疫情防控阻击战的胜利充满信心。

目前，欧盟已就应对新冠肺炎疫情防控工作与中方举行了三次电话会议，双方通报了各自疫情防控的最新进展，并就具体防控工作进行了深入交流。不久前，中国工程院院士钟南山应邀向欧洲呼吸学会做视频报告，介绍中国抗击疫情的经验。

（本报布鲁塞尔电）

意大利

通力合作 并肩作战

本报驻意大利记者 叶 琦

意大利是受新冠肺炎疫情影响最严重的欧洲国家，疫情已蔓延至全国101座城市。意大利卫生部的最新数据显示，截至当地时间11日18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例12462例。病人增长速度过快导致医院处于高度压力和紧张状态。

面对疫情的肆虐，中意两国通力合作、并肩作战。中方已表示将克服困难，向意方提供口罩等医疗物资援助，加大力度向意出口急需的物资和设备。中国同意大利的友好省市和一些企业也将向意方提供支持和帮助。此前，在中国和意大利医生的共同努力下，罗马两例新冠肺炎重症患者的核酸检测都已转为阴性；中国专家与意大利斯帕兰扎尼国家传染病医院、米兰尼瓜达医院的治疗团队密切配合，通过视频连线对病患进行会诊，在治疗方法、用药及用量等方面予以指导；中方还与意大利卫生部、高等卫生研究院和国家传染病医院等分享了中国应对疫情的一系列措施……

这让记者想起2月13日意大利总统府为声援中国抗击疫情举办的一场钢琴独奏音乐会。音乐会开场之前，意大利总统马塔雷拉表示：“这场音乐会象征着意大利人民与中国人民之间的友谊。疫情是我们共同的敌人。”音乐会后，不少意方人士向记者表达了对中方抗击疫情努力的赞赏，强调意大利人民坚决同中国人民站在一起。

随着疫情蔓延，意大利的防疫措施逐渐加强，大型活动纷纷取消，全国学校停课，体育赛事以及博物馆和其他文化场所的活动也被暂时叫停。意大利10日起进入全国“封城”状态。意大利总理孔特11日晚宣布，关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，但公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业将正常营业和运转。

对于热爱社交、文化生活丰富的意大利人而言，自我隔离是巨大的挑战。然而，日趋严重的疫情让很多意大利民众开始警惕。如今，罗马街头的行人少了很多，佩戴口罩的人多了起来，人们也开始储备一些必要的生活物资。

意大利总理孔特日前表示，政府将继续加大疫情防控投入，“调动所有人力物力以摆脱困境”。3月初，意大利政府宣布规模达36亿欧元的刺激措施，以应对疫情造成的经济影响。不少分析认为，疫情的影响可能波及整个欧元区，欧盟可能在更大范围内推出抗疫相关的经济刺激措施。

（本报罗马电）

韩国

“道不远人，人无异国”

本报驻韩国记者 马 菲

近日，韩国新冠肺炎病例数持续增加。韩国中央防疫对策本部12日通报，截至12日零时，韩国累计确诊病例数增至7869例。由于韩国在疫情暴发初期就采取“早发现、早隔离、早治疗”措施，韩国疫情蔓延速度明显放缓。目前，大邱市医护人员存在巨大缺口，其他地方的医生护士纷纷前往支援。韩国各界也在向疫情严重的地区捐赠物资。

在中国抗击疫情最困难的时期，韩国政府决定向中国提供一批疫情防控物资，对中国抗击疫情给予坚定支持。韩国诸多企业和民间团体也向中国伸出援手。很多普通民众通过中国驻韩国大使馆捐款，其中多笔捐款都未留下姓名。首尔市政府大楼大屏幕播放视频，回顾韩国暴发中东呼吸综合征疫情时北京驰援首尔的场景。韩国第一高楼乐天世界塔为中国点亮，用灯光打出“武汉加油”字幕。

在韩国抗击疫情的关键时期，中国驻韩国大使馆向韩国疫情最严峻的大邱市捐赠一批医用口罩，“道不远人，人无异国”“大邱加油！韩国加油！”的标语让韩国民众深受感动。中国驻韩国大使馆新闻发言人表示，为帮助韩方解决口罩供给问题，中方将于3月10日起向韩国出口首批500万只口罩，今后还将继续向韩国出口口罩。韩国和平与民生问题研究所所长禹守根表示：“中国克服自身物资紧张困难，迅速出手援助韩国，展现了构建人类命运共同体的强大正能量。我们会记住中国给予的帮助。携手共渡难关，两国人民的感情一定会更加深厚。”

韩国政府正采取措施遏制疫情扩散，包括及时向民众发布防疫行动守则，呼吁出现发烧等疑似症状的民众拨打疾病管理本部热线，加强机场和港口的检疫工作，开展防疫知识宣传等。记者女儿所在幼儿园要求所有孩子都必须佩戴口罩，老师每天给孩子们讲解韩国疫情防控的最新进展以及个人如何防范新冠病毒相关知识。

为缓解口罩供应紧张，韩国政府规定每人每周限购2只。政府也将为口罩厂商提供增产补助、保障原料供应等各项支援。

如今在首尔街头，大部分人都佩戴口罩出行。首尔市政府推行错峰出勤制度，许多大企业开始远程办公。街上的行人和车辆明显减少。“每一个人都做好自己该做的事情，不给疫情防控添乱，相信疫情很快就会过去。”首尔市政府一名公务员对记者说。

（本报首尔电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)