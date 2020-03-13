南苏丹和平进程取得阶段性进展

日前，南苏丹总统基尔在与主要反对派领导人马沙尔经过多轮谈判后，宣布组建过渡联合政府。马沙尔重返南苏丹首都朱巴，第三次担任第一副总统职务。外界普遍认为，组建过渡联合政府是南苏丹和平进程迈出的重要一步，该国和平进程取得阶段性进展。但由于南苏丹错综复杂的部族矛盾短时间内难以消弭，实现真正持久的和平仍面临重重阻碍。

2013年7月，基尔解除马沙尔第一副总统职务后，双方爆发武装冲突。经联合国斡旋，双方于2015年8月签署《解决南苏丹冲突协议》。2016年4月，基尔和马沙尔共同参与组建民族团结过渡政府，马沙尔再次出任第一副总统。同年7月，两派武装人员再次发生激烈冲突，马沙尔逃离朱巴，基尔随后解除了马沙尔的职务。

南苏丹共有100多个部族，基尔来自最大部族丁卡族，马沙尔则来自第二大部族努埃尔族。有分析认为，努埃尔族主要分布在石油资源丰富的北部地区，希望在国家财富和权力分配方面获得优待，因此与目前掌权的丁卡族矛盾尖锐。

南苏丹过渡联合政府成立后，如何化解部族矛盾、重组部族武装、平衡双方利益需求，将直接影响和平进程走向。双方仍掌握大量忠于自己的部族武装。在和平进程谈判和落实期间，在朱巴周边和主要石油产区等地区，小规模部族武装摩擦和对峙仍频繁出现。此外，如何尽快发展经济、有效消除贫困也是过渡联合政府面临的重要任务。目前，基尔和马沙尔正就新政府组成问题展开磋商和谈判。

联合国秘书长南苏丹问题特别代表希勒表示，南苏丹和平进程僵局的打破，归功于双方将国家利益放在首位，作出妥协，体现出实现和平的勇气。希勒表示，过渡联合政府的组建面临着一系列艰巨的挑战，这些挑战将是对其团结力的考验。

南苏丹过渡联合政府的成立为南苏丹和平发展带来了希望。中国常驻联合国副代表吴海涛表示，中方对南苏丹如期成立过渡联合政府表示欢迎和祝贺，对南苏丹领导人表现出来的领导力和勇气表示赞赏。中方将一如既往支持南苏丹和平进程并提供必要帮助，并愿同国际社会一道，为南苏丹保持国家和平稳定、实现经济社会发展发挥建设性作用。

（本报喀土穆3月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 16 版）

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