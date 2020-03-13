人民网>>国际

部族矛盾有所缓和  组建过渡联合政府

南苏丹和平进程取得阶段性进展

本报驻苏丹记者  苏  航

2020年03月13日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，南苏丹总统基尔在与主要反对派领导人马沙尔经过多轮谈判后，宣布组建过渡联合政府。马沙尔重返南苏丹首都朱巴，第三次担任第一副总统职务。外界普遍认为，组建过渡联合政府是南苏丹和平进程迈出的重要一步，该国和平进程取得阶段性进展。但由于南苏丹错综复杂的部族矛盾短时间内难以消弭，实现真正持久的和平仍面临重重阻碍。

　　2013年7月，基尔解除马沙尔第一副总统职务后，双方爆发武装冲突。经联合国斡旋，双方于2015年8月签署《解决南苏丹冲突协议》。2016年4月，基尔和马沙尔共同参与组建民族团结过渡政府，马沙尔再次出任第一副总统。同年7月，两派武装人员再次发生激烈冲突，马沙尔逃离朱巴，基尔随后解除了马沙尔的职务。

　　南苏丹共有100多个部族，基尔来自最大部族丁卡族，马沙尔则来自第二大部族努埃尔族。有分析认为，努埃尔族主要分布在石油资源丰富的北部地区，希望在国家财富和权力分配方面获得优待，因此与目前掌权的丁卡族矛盾尖锐。

　　南苏丹过渡联合政府成立后，如何化解部族矛盾、重组部族武装、平衡双方利益需求，将直接影响和平进程走向。双方仍掌握大量忠于自己的部族武装。在和平进程谈判和落实期间，在朱巴周边和主要石油产区等地区，小规模部族武装摩擦和对峙仍频繁出现。此外，如何尽快发展经济、有效消除贫困也是过渡联合政府面临的重要任务。目前，基尔和马沙尔正就新政府组成问题展开磋商和谈判。

　　联合国秘书长南苏丹问题特别代表希勒表示，南苏丹和平进程僵局的打破，归功于双方将国家利益放在首位，作出妥协，体现出实现和平的勇气。希勒表示，过渡联合政府的组建面临着一系列艰巨的挑战，这些挑战将是对其团结力的考验。

　　南苏丹过渡联合政府的成立为南苏丹和平发展带来了希望。中国常驻联合国副代表吴海涛表示，中方对南苏丹如期成立过渡联合政府表示欢迎和祝贺，对南苏丹领导人表现出来的领导力和勇气表示赞赏。中方将一如既往支持南苏丹和平进程并提供必要帮助，并愿同国际社会一道，为南苏丹保持国家和平稳定、实现经济社会发展发挥建设性作用。

　　（本报喀土穆3月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月13日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved