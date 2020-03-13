欧盟公布对非洲关系新战略

日前，欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在布鲁塞尔共同发布欧盟对非洲关系新战略。欧盟委员会发表声明称，欧盟和非洲领导人将围绕这份政策文件展开为期7个月的磋商，为今年10月在布鲁塞尔举行的欧盟—非盟峰会准备峰会宣言，规划双方未来战略合作重点。

这份政策文件提议，欧盟应该与非洲全面发展关系，建立五大伙伴关系——绿色发展能源过渡伙伴关系、数字化转型伙伴关系、可持续增长与就业伙伴关系、和平与治理伙伴关系、移民与流动性伙伴关系。文件提出加强与非洲在十大领域的合作，涉及绿色发展、数字转型、经济一体化、营商环境、科研创新培训、冲突解决、社会治理、人道主义援助、移民管理等。

“这份文件是指导我们与非洲发展全面战略关系的路线图，将推动欧非伙伴关系达到更高水平。”冯德莱恩在发布会上表示。博雷利表示：“欧洲与非洲休戚与共，面对共同的挑战。我们已经在和平与稳定、贫困与不平等、恐怖主义与极端主义等领域建立了牢固的伙伴关系，现在需要进一步加强合作。”

近来，欧洲主要国家对与非洲合作的兴趣明显增加。去年12月，冯德莱恩上任后出访的第一站选在了“非洲之角”国家埃塞俄比亚；今年1月14日，法国邀请尼日尔、乍得、马里等5国召开“萨赫勒五国集团峰会”，加强反恐合作；1月20日，英国举行“英非投资峰会”，首相约翰逊呼吁非洲国家领导人将“脱欧”后“崭新的英国”视为非洲的首选投资伙伴；2月上旬，德国总理默克尔访问南非和安哥拉，着力加强贸易、能源和基建等方面的合作。

“这份政策文件指明了未来欧洲对非洲的政策调整方向。”欧盟新闻网站“欧盟动态”称，过去欧盟对非洲的政策主要是经济援助，未来将向政治合作转变。新战略的最大特点是把非洲从目前的“发展援助对象”提升为“合作伙伴”，谋求建立战略伙伴关系。

“欧盟动态”文章称，不少驻布鲁塞尔的非洲外交官认为，欧盟对非洲的经济援助和直接投资都很可观，但限制性条件过多，导致非洲向欧洲大量出口原材料和初级产品。一位不愿具名的非洲外交官对本报记者说，欧盟很多对非政策不符合非洲国家的实际需求，“如果真想帮助非洲，就应该考虑帮助非洲国家扩大基础设施建设，帮助那里广大的中小型企业融入国家和地区性的大市场中去”。

（本报布鲁塞尔3月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 16 版）

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