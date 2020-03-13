中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月10日专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作。接受本报记者采访的各国人士认为，习近平主席专门赴武汉考察体现了对人民群众生命安全和身体健康的高度重视，为各国共同抗击疫情树立了榜样和信心。当前，中国疫情防控取得阶段性重要成果，中国贡献值得钦佩，中国经验令世界受益。

“彰显集中力量办大事的制度优势”

习近平主席在考察时强调，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基说，习近平主席专门赴武汉考察，体现出中国共产党在抗击疫情的斗争中，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

“中国抗击疫情形势发生积极向好变化，再一次证明了中国制度的优越性。”意大利经济发展部前副部长杰拉齐表示，“在中国共产党领导下，中国政府强大的治理能力和中国人民共同抗疫的行动力相结合，中国疫情防控阻击战取得显著成果。”

埃及《金字塔报》执行主编曼苏尔说，习近平主席专门赴武汉考察，彰显了中国最高领导人的领袖风范和对疫情防控工作的高度重视。“中国在疫情防控上慎终如始，体现了对人民高度负责的精神。”

“我们为中国人民取得的积极成果感到由衷高兴。”老挝人民革命党中联部部长顺通表示，“习近平总书记亲自指挥、亲自部署，充分体现了中国共产党以人民为中心的执政理念和为人民服务的初心使命，我们深受感动，深表钦佩。”

法国“桥”智库主席若埃尔·吕埃指出，新冠肺炎疫情防控是对中国治理体系和治理能力的一次重大考验。“中国采取的一系列果断举措彰显集中力量办大事的制度优势。”

“面对疫情，中国展现了负责任大国的作为和担当。中国政府迅速决策，中国人民团结一心，各地医疗物资高效调配，应急医院快速落成，这是中国速度和中国效率的体现，更是中国制度的独特魅力。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万说。

泰国国会下议院第一副议长素察·陈乍仑表示，疫情发生以来，中国政府迅速采取了一系列防控举措，行动之快、力度之大、范围之广、措施之严令人敬佩。泰国人民将一如既往支持中国。

“感谢具有集体主义精神且无私的中国人民”

习近平主席在考察时强调，正是因为有了武汉人民的牺牲和奉献，有了武汉人民的坚持和努力，才有了今天疫情防控的积极向好态势。武汉人民用自己的实际行动，展现了中国力量、中国精神，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。在湖北和武汉人民遭受疫情打击的关键关头，广大医务工作者坚韧不拔、顽强拼搏、无私奉献，展现了医者仁心的崇高精神，展现了新时代医务工作者的良好形象，感动了中国，感动了世界。

“我们应该感谢具有集体主义精神且无私的中国人民，他们全力配合，成为抗击疫情的重要力量。”德国柏林夏里特医学院病毒专家克里斯蒂安·德罗斯滕说，“抗击疫情的壮举是中国政府和中国人民共同完成的，我们需要说声谢谢，中国为全球抗击疫情争取了时间。”

“武汉人民自觉服从疫情防控大局需要，表现令人印象深刻。”巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略说，“中国疫情防控形势好转离不开武汉人民的牺牲和奉献。中国人民展现出的团结与协作，将使中国变得更强大。”

“奋不顾身冲在抗击疫情最前沿的医护人员，是伟大的白衣战士。”曼苏尔说，他们用自己的血肉之躯，铸就了坚固的“防疫之堤”，他们夜以继日与时间赛跑，救死扶伤，谱写了一曲曲感动世界的生命之歌。

哥伦比亚公共卫生协会主席迪奥内·克鲁斯表示，中国公共卫生体系和社会治理体系的高效举世罕见。疫情蔓延扩散势头在中国得到有效遏制，不仅展现了中国的制度优势，还展现了中国人民同舟共济、守望相助的民族精神。

“中国疫情防控形势逐步向好。正如习近平主席所指出，这是全党全国全社会共同努力、团结奋斗的结果。”日本庆应大学教授大西广说，中国人民团结奋斗的精神感动和鼓舞了很多日本民众。

若埃尔·吕埃认为，中国政府的果断举措和中国人民的顽强奋斗精神相辅相成。团结一心是中国在有效阻断疫情的同时保障复工复产的关键。“我们要向伟大的中国人民致以崇高敬意！”

“中国的努力为世界抗疫斗争带来信心”

在疫情防控斗争中，中国秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任的态度及时发布疫情信息，积极回应各方关切，努力加强国际社会合作，为各国防控疫情争取了时间，为维护全球公共卫生安全作出了贡献。

法华商业俱乐部主席哈洛德·帕里索表示，中国疫情防控取得阶段性重要成果，人们逐渐返回工作岗位，经济社会秩序加快恢复，这也是世界所期盼的。

泽米尔·阿万说，疾病没有国界。中国采取的有力措施为世界各国争取了宝贵的时间窗口。中国疫情防控经验科学有效，证明疫情遏制可以实现，对全球具有借鉴意义。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，当前新冠肺炎疫情已具备“大流行”特征。人们需要了解中国为什么能遏制疫情，以及如何遏制疫情。中国非凡的防控举措在全球公共卫生史上将留下浓墨重彩的一笔，也为各国提供了可借鉴的宝贵经验。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐表示，当今时代，各国命运紧密相连。面对疫情，中国秉持人类命运共同体理念，不仅对中国人民的生命安全和身体健康负责，也为维护世界人民健康和全球公共卫生安全作出最大努力，“中国贡献赢得世界尊重”。

“中国精准施策、科学防治，始终本着公开、透明、负责态度与其他国家分享防疫经验，为世界防控疫情作出重大贡献。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱指出，中国有力遏制疫情蔓延扩散，逐渐恢复生产生活秩序，有效避免了全球供应链的断裂和市场的剧烈波动，对保持世界经济稳定具有重要意义。

“当全球遭遇公共卫生紧急事件，各国政府的领导力至关重要。”世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉说，中国为世界提供了疫情防控的中国方案。学习借鉴中国的防疫措施，有助于各国遏制疫情扩散势头，“中国的努力为世界抗疫斗争带来信心”。

（本报北京、莫斯科、罗马、开罗、曼谷、巴黎、伊斯兰堡、华盛顿、柏林、里约热内卢、东京、首尔、阿布贾3月12日电 记者王骁波、张光政、韩硕、黄培昭、孙广勇、葛文博、丁雪真、李志伟、李强、张远南、李晓骁、刘军国、马菲、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)