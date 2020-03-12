中华全国新闻工作者协会强烈谴责美国针对中国驻美记者的无端打压和歧视性做法

新华社北京3月12日电 近年来，美国官方连续出台一系列针对中国驻美媒体和记者的歧视性措施，打压中国驻美媒体和记者，充分暴露了美方所谓的“新闻自由”是赤裸裸的“双重标准”和霸凌行径。

对中国媒体打压不断升级

2018年12月，美司法部将中国国际电视台（CGTN）北美分台登记为“外国代理人”。

2020年2月18日，美国务院宣布将新华社等5家中国媒体驻美机构作为“外国使团”列管，要求提交工作人员、所拥有不动产等信息。

2020年3月2日，美国务院宣布自3月13日起，将作为“外国使团”列管的5家中国媒体驻美中国籍员工数量削减60人，削减比例达40%，变相驱逐中国驻美记者。

对中国记者入境签证采取歧视性政策

美方仅允许中国驻美记者单次入境，中国记者回国或赴第三国后，需重新申请签证，而美方给予其他国家和地区记者多次入境签证。

自2018年起，美方开始刁难中国记者签证申请，随意增加中国记者须提交的申请材料，除正常申请材料外，还要求中国记者提交社交媒体账号、过去15年出境记录、单位在美注册信息及组织架构、社会关系等大量额外材料。

美方还以行政审查为由延长签证审批时间、无限期拖延甚至拒签，据统计，2018年以来中国媒体共有30余名中方记者遭到美方无限期拖延甚至拒签，其中9名常驻记者离美后无法再次入境。部分中国媒体记者自去年12月中旬申请赴美签证，至今未得到美方任何反馈，护照也未退还。

以种种理由限制中国记者在美采访

美方以所属机构为“外国代理人”为由，拒绝中国国际电视台（CGTN）、中国日报（1983年登记为“外国代理人”）等媒体记者申请美国会记者证件。美方以所属机构为“外国代理人”为由，要求部分中国媒体记者定期向白宫提交雇佣证明，部分中国记者申请美国会记者证件被拒。中国媒体记者参加采访经常会被“另眼相看”，甚至盘问审查。

美方将部分中国记者移出小范围活动邀请邮件发送名单，或以“人数已满”为由将中国记者排除在小范围报道活动之外。有关中国媒体被列为“外国代理人”后，在美采访越来越困难，许多人不愿意接受中国媒体采访。

美方上述举动严重侵犯了中国新闻工作者正常合法的海外新闻报道权益，严重损害了中国媒体和新闻工作者的声誉。中华全国新闻工作者协会表示强烈谴责和坚决反对，并郑重呼吁美方立即停止基于冷战思维和意识形态偏见的政治打压，切实纠正对中国驻美记者合法权益无理侵犯的错误做法，切实保障中国驻美媒体的正常运转和中国记者的正常工作。

(责编：牛镛、岳弘彬)