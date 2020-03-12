美官员妄称中方"掩盖"疫情 外交部回应:不道德

人民网北京3月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

一、我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月11日0-24时，中国境内新增治愈出院病例1318例，截至3月11日24时，中国境内累计治愈出院病例62793例。

二、中国—中东欧国家新冠肺炎疫情防控专家视频会议将于3月13日举行。中国外交部、国家卫生健康委员会的官员以及中方疾控、临床、民航、海关、社区留观等领域的专家，将同阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、黑山、北马其顿、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等17个中东欧国家的政府官员和卫生专家举行视频会议，分享抗疫信息，交流防控经验。

新冠肺炎疫情发生以来，中方本着公开、透明和高度负责的态度，及时向包括中东欧国家在内的有关国家和地区通报信息，回应各方关切，加强同国际社会疫情防控合作，共同维护地区和全球公共卫生安全。中东欧国家的政府和人民也对中国政府和人民的抗疫斗争给予了声援和支持，并提供了帮助，我们对此表示感谢。

当前，疫情在包括欧洲在内的全球多点暴发并呈现扩散蔓延态势。各国加强沟通协作，推进国际防控合作的重要性和紧迫性进一步上升。中方高度重视中东欧国家在疫情防控方面面临的挑战，愿继续根据相关国家的需要提供力所能及的帮助，共同打赢这场疫情防控阻击战，推动构建人类命运共同体。

问：11日，世卫组织总干事谭德塞表示，对新冠肺炎令人震惊的传播速度和严重程度以及部分国家的不作为程度深感关切，因此我们评估认为新冠肺炎可以被描述为全球性流行病。中方对此有何评论？

答：根据世卫组织网站的最新通报，目前全球100多个国家出现了新冠肺炎疫情，部分国家的疫情形势比较严峻。世卫组织评估认为，此次疫情已具有大流行特征，同时强调将本次疫情称为全球性流行病，不会改变世卫组织对病毒威胁的评估，也不会改变世卫组织和各国应该开展的工作。世卫组织这么做，是为了再次呼吁成员国为抗击疫情投入更大的政治承诺和更多的资源。

新冠肺炎疫情发生后，中国政府本着对中国人民和世界人民高度负责的态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，同疫情开展了坚决斗争。经过艰苦努力，目前中国疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果。

中国的抗疫斗争是全球疫情防控阻击战的重要组成部分。中国的努力和成效为打好全球疫情阻击战作出了重要贡献。下一步，中方愿在毫不放松继续做好本国疫情防控工作的同时，努力为全球的抗疫斗争做出贡献。昨天在这里我已经介绍了中方同国际社会加强合作应对疫情的五大举措，包括同世卫组织和国际社会加强沟通协调、同世界各国开展抗疫经验分享和交流、向有需要的国家派遣医疗专家团队、向国际社会提供防疫物资援助以及同各方开展科技合作等。中方将同国际社会保持密切沟通合作，积极推进落实这五大举措。

病毒是人类共同的敌人，疫情没有国界。中方将同世界各国同舟共济、共克时艰，为夺取全球抗疫的最终胜利贡献中国力量和中国智慧，与各方一道在抗击疫情过程中推动构建人类命运共同体。

问：3月11日，美国国务院发布“2019年国别人权报告”，美国务卿蓬佩奥在报告发布会上指责中国人权状况和治疆政策。中方对此有何评论？

答：美方的所谓“国别人权报告”涉华内容老调重弹、罔顾事实、混淆是非，这个报告和蓬佩奥的讲话充满政治谎言和意识形态偏见，我们坚决反对。

中国政府一向高度重视保护和促进人权。新中国成立以来，中国人权事业取得了巨大成就。中国的人权状况处于历史最好时期，中国人民对此最有发言权，国际社会也有目共睹。这不是美国某些人说几句话或发表一个报告就能够诋毁的。

新疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国政府在新疆依法采取反恐和去极端化举措，得到各族人民衷心支持和拥护，也受到国际社会高度肯定和积极评价，美方无权对此说三道四。

我们敦促美方反省和纠正错误，停止利用人权问题干涉中国内政，否则只会遭到中国人民更加强烈的反对。

问：据报道，11日，美总统国家安全事务助理奥布莱恩称，中方在新冠肺炎疫情暴发初期并没有采取最佳做法，而是掩盖了疫情，这导致国际社会花了两个月时间才作出反应。中方对此有何评论？

答：世卫组织刚刚将新冠肺炎疫情宣布为全球性流行病，这表明它已经成为全人类面临的共同挑战。我们希望美方的个别官员在这个时候集中精力应对疫情、推进合作，而不是向中国“甩锅”、“推责”，诋毁中国政府和人民的抗疫努力。这种做法既不道德，也不负责任，而且对美国本国的疫情防控工作丝毫没有帮助。

美国的这位官员指责中方“掩盖”疫情——国际社会的公论是，中方公开透明地发布信息，在创纪录短的时间内甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和包括美国在内的其他国家分享有关病毒基因序列。前不久，包括美国专家在内的世卫组织专家组来华进行了为期9天的考察，对中国在抗疫过程中展现的信息透明度予以高度评价。至于美方应对疫情的做法是否公开透明，我不作评论。但很显然，美方个别人对国际社会给予中国的高度评价视而不见、置若罔闻。

美国的这位官员称美国和国际社会应对疫情滞后，责任在中方——国际社会的公论是，中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模和中国效率。正是由于中方采取强有力防控措施以及中国人民作出的巨大牺牲，才有效阻遏了疫情向世界上其他国家的蔓延，为国际社会抗疫争取了宝贵时间。世卫组织最近表示，新加坡、韩国等一些国家正是充分利用了中方为世界争取的宝贵时间，采取必要防控举措，才使疫情蔓延得到了控制。至于美方是否有效利用了中方为世界争取的宝贵时间，这里我也不作评论，我想美国老百姓和国际社会都看在眼里。

面对疫情，同舟共济、共克时艰是国际社会的普遍共识和基本遵循，转嫁矛盾、无端指责不具建设性，更不得人心。中国有句古话：“行有不得反求诸己”。我们敦促美方个别官员尊重客观事实，尊重国际公论，与其把时间花在攻击抹黑、怨天尤人上，不如把时间花在应对疫情、加强合作上。

问：近期欧洲地区特别是意大利新冠肺炎疫情快速蔓延，有关确诊、死亡数据都在快速上升。中欧在防控、诊疗、救治方面开展了哪些具体合作？

答：新冠肺炎疫情爆发以来，中欧始终保持着密切的沟通与合作。国家卫健委、中国疾控中心同欧盟委员会健康总司、欧洲疾控中心专门成立了应对新冠肺炎疫情联合专家组。就在昨天，专家组举行了第三次新冠肺炎疫情电话会，就欧洲各国和中国的疫情最新进展、防控措施、诊断筛查等问题进行了深入交流，并同意进一步加强专家间的经验分享和技术交流，共同抗击疫情，维护地区和全球的公共卫生安全。此前，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山也与欧洲呼吸学会负责人进行了视频连线，向欧方介绍了中国抗击疫情的成果和经验。

与此同时，中方还同意大利等国积极开展医疗卫生合作，交流分享医疗救治经验。国家卫健委和中国红十字会的多位专家同世界卫生组织和意大利卫生部专家进行了视频会议。中国地方省市医疗机构也同意方开展了远程医疗等对口交流。中国政府还派出了医疗专家团队赴意大利协助抗疫。根据我刚刚得到的消息，专家团队一行9人将携带医疗防疫物资和设备，于今天从上海出发前往罗马。

面对疫情，国际团结和合作至关重要，我们愿同欧方进一步加强疫情信息互通，交流防控经验和技术，并开展诊疗方案、药品和疫苗研发等领域合作。正如古罗马哲学家塞内加所说“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花”。我们相信，通过包括中国和欧洲在内的国际社会共同努力，我们一定能够取得全球抗疫斗争的最终胜利。

问：美方称将暂停欧洲赴美的航班，中方对此有何评论？

答：我们希望各国密切关注全球各地疫情的发展，根据情况和形势变化，采取科学和适当的措施。我们愿与有关国家一道努力，加强联防联控和检验检疫，共同维护好各国人民的身体健康和生命安全，争取早日战胜疫情。

问：中方能否提供证据以证明新冠肺炎病毒并非源于中国？如果病毒不是源自中国，那病毒是从哪里发源的？如果中方在缺乏证据的情况下就断言病毒并非源自中国，这是否对国际社会了解病毒传播造成不利影响呢？

答：昨天法新社记者问了同样的问题，我已经回答了，但我可以再重复一下。

关于病毒源头的问题，这是一个科学问题，需要听取专业、科学的意见，我们反对借这个问题搞政治污名化。当前，新冠肺炎疫情已经成为全球性流行病。面对疫情，国际社会应该同心协力，而不应该相互攻击指责，这完全不具建设性。

问：今天，美国总统特朗普在发表全国电视讲话时称，新冠肺炎病毒疫情是从中国开始（started）并向全球传播的。中方对此有何评论？

答：新冠肺炎疫情暴发以后，中方本着公开、透明、高度负责的态度，采取了最全面、最严格、最彻底的举措，万众一心、众志成城，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。经过艰苦努力，目前中国的疫情防控形势发生了积极向好变化，取得了阶段性重要成果，为世界范围的抗疫斗争作出了重要贡献。中方抗疫的努力和所取得的积极成效得到了国际社会的广泛支持和普遍赞誉。

当前，疫情在全球多点暴发并呈现蔓延态势，已经成为全球性流行病。中方愿同国际社会加强合作、携手抗疫，争取早日战胜疫情。

问：昨天，美国财长姆努钦称，美方一直致力于确保国际货币基金组织和世界银行向“一带一路”倡议参与国提供的资金不会被用来偿还相关国家欠中国的债务。中方对此有何评论？

答：国际金融机构一直都对共建“一带一路”倡议给予了非常积极的评价。世界银行的《“一带一路”经济学》报告显示，“一带一路”倡议在交通领域的全面实施将使有关经济走廊沿线的经济体贸易增长2.8%—9.7%，使760万人摆脱极端贫困。

中国和“一带一路”伙伴致力于高质量共建“一带一路”。中国已经同27个国家共同加入了《“一带一路”融资指导原则》。中方还发布了《“一带一路”债务可持续分析框架》提供给各方使用，该《框架》也得到了国际货币基金组织的积极评价。

至于你提到的国际金融机构，它们都是重要的合作平台，不是少数国家操弄的政治工具。国际上的事情应该由国际社会的成员商量着办。任何人和任何国家都不应该试图将自己的意志和规则强加于人。

(责编：刘叶婷、杨牧)