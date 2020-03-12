听完总统危机时刻的演讲，美国人更迷惑了……

当地时间3月11日，美国总统特朗普向全国发表应对新冠疫情的演讲。本来，在学校关门、NBA暂停、影星感染的恐慌时刻，总统演讲是为了稳定民众情绪，提振暴跌的股市。结果听完演讲，美国人“更迷惑了”。面对愈演愈烈的危机，政府心里真的“有数”吗？美国老百姓更慌了。

在演讲中，特朗普除了给民众和经济打气，还介绍了一些防疫措施。他宣布，30日内暂停从欧洲到美国的旅行，但不包括英国。这是第一波让网民“懵圈”的操作。

美国民众：“病毒是全球性的，不是只有欧洲有啊！”“有欧洲，为什么没有英国？”“欧洲人转道英国再进入美国不行吗？”“英国的希斯罗机场难道不是世界上最繁忙的机场之一？”

之后特朗普在推特上解释说，禁令只限制旅客，并不限制货物贸易。政府官员又补充表示，美国公民或美国永久居民不受这一禁令限制，但他们回国后要隔离14天。不过特朗普并未解释为何他的禁令中不包含英国公民，尽管英国的疫情也很严重。

美国媒体分析，这一禁令没有同旅游业界人士和美国的盟友进行过沟通，可能会引发大规模混乱，从而威胁业已受损的经济。美欧之间的航班可能被大规模取缔，令航空业面临挑战。周三，美国历史性暴跌，而此举对安抚投资者恐慌于事无补。特朗普演讲之后，道琼斯指数继续跌超1000点。

CNN评论称，一个可以感染所有人类的病毒，一种自然现象，却被看成一种外来的攻击，这种概念本身足够骇人听闻。将美国与欧洲隔离开来的做法，是亡羊补牢，因为病毒已经在美国传播，并日益严重。

事实上，美国现在最大的难题不是更多来自欧洲的病例，而是疫情已经在美国本土形成社区传播。当务之急是解决美国如何应对疫情，以及多大程度地调整日常生活。

11日，美国顶级传染病专家安东尼·福西表示，新冠肺炎致死率是流感的10倍。当前美国已有超过1200人确诊，38人死亡，未来疫情将会更严峻。他强调，若美国不积极防控，可能会导致数百万人感染。

因此，第二点令民众不解的是，总统的演讲没有解释卫生官员担心的医院过度拥挤的问题、检测能力持续缺乏的问题，以及呼吸机等资源紧张的问题。总统说，威胁仍然很低，并且表示，检测能力正在迅速提升。

特朗普：“检测能力正在提升。”

美国网民：“how？When？Where？”“怎么证明？”“（检测）又少又不及时。”“是指尸检吗？”

11日，美国疾控中心主任雷德菲尔德承认,在美国,确实有一些“流感”死者,实际感染的可能是新冠肺炎。

8日，纽约州州长科莫就曾指责联邦政府因迟迟不能批准私人实验室投入检测，致使纽约州居民得不到及时测试和确诊。

美国媒体认为，特朗普演讲中并未提到检测试剂的紧缺，这意味着政府官员无法了解，疫情已经在全国传播到什么程度。

不过，特朗普在疫情期间也曾多次指责《纽约时报》等媒体报道“假新闻”。总统和媒体的互相攻讦，加剧了信息的混乱。前福克斯新闻台主播梅根·凯莉在推特上发表评论说：“我现在十分崩溃……媒体除了谴责特朗普，什么真实的消息都不能提供……而特朗普误导了民众这么多次，我们也不知道什么时候应该相信他的话……甚至作为一名记者，我都不知道去哪里能找到关于疫情的真实信息。”

(责编：徐祥丽、杨牧)