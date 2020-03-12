诺罗夫:上合组织成员国全力支持中国抗击疫情

人民网3月12日讯 据塔斯社报道，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫高度肯定中国为为战胜疫情所做的努力，上合组织成员国领导人无条件支持中国抗击疫情。

3月11日，诺罗夫在接受塔斯社记者采访时表示，上合组织高度称赞中国政府为抗击新冠病毒疫情所采取的果断而有效的行动，这些举措取得了显著成效。中国人民万众一心、高度自律，支持政府的防疫举措，为抗击疫情做出重大贡献。

诺罗夫介绍，秘书处的工作没有因疫情而中止，运转正常。疫情暴发后，秘书处迅速应对，制定了一整套防范措施，所有既定活动得以顺利举行。在不久前访问日内瓦期间，诺罗夫与世界卫生组织副总干事朱赞纳亚·雅卡布举行会晤。雅卡布积极评价中方的防疫举措。他认为，中国政府采取了全面的预防措施，信息公开透明，展现了负责任的态度。

诺罗夫指出，疫情在中国暴发后，上合组织成员国相互支持，就新冠病毒的防治工作分享经验，交流看法。上合组织各成员国领导人坚决无条件支持中国，向中国捐赠药品、设备和防护物资，派遣医疗专家。他相信，各国的共同努力必将加快新冠病毒疫苗的研发工作。

秘书长介绍，基于对当前形势的分析，上合组织秘书处向成员国有关部门提出了相应建议， 如建立多边机制，迅速向成员国提供有可能广泛传播的传染病疫情信息; 研究建立上合组织数据库的可能性，并制定一项联合议定书以及时应对传染病疫情。上合组织成员国相关部门商定，就发现和应对流行病紧急情况的进行定期演练。

诺罗夫表示，总体看来，目前，上合组织成员国间就防范疾病扩散形成的行动机制正得到全面落实，能够有效应对公共卫生领域的挑战和威胁。（编译：邓洁 实习生田芳）

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