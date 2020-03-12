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【中国那些事儿】新冠肺炎“全球大流行”，这些西方专家纷纷呼吁效仿中国抗“疫“模式

2020年03月12日17:42  来源：中国日报网
 

　　中国日报网3月12日电 新冠肺炎疫情在全球多地快速蔓延。当地时间11日，世界卫生组织正式宣布，新冠肺炎疫情已经构成一次全球性“大流行(Pandemic)”。在这场全人类于与病毒的战斗中，中国的抗“疫”战果有目共睹，各国专家和有识之士纷纷呼吁本国政府向中国学习。

CNBC网站报道截图

　　据美国媒体CNBC报道，英国著名智库查塔姆研究所(Chatham House)主席、高盛前首席经济学家吉姆·奥尼尔（Jim O’Neill）11日表示，中国应对新冠疫情的反应“迅速，积极”，值得称赞，他还建议西方国家效仿。

　　奥尼尔是在CNBC的“Squawk Box Europe”节目上发表上述言论的。他说中国模式的优点就是，“在遭受危机时，一旦意识到危机的严重性，中国模式就有能力快速应对危机，而且非常坚决果断。”

　　奥尼尔指出，中国上个月停止大量工业生产、关闭众多旅游设施，这对中国和全球经济造成了短期冲击。但是，如今，中国新增新冠肺炎确诊病例大幅减少，而意大利疫情却迅速升级，死亡人数激增。

　　奥尼尔还建议，西方政府——例如意大利和英国，在应对本国日益严重的疫情时，也应该效仿中国、韩国和新加坡，迅速采取积极的遏制措施。

　　据《澳大利亚人报》10日报道，澳医学协会西澳分会主席安德鲁·米勒(Andrew Miller)接受珀斯6PR广播电台采访时称，迄今为止，只有中国成功遏制住了新冠病毒的传播。

　　“我们不希望人们陷入恐慌……但我的感觉是，我们已经落后了4周或5周的准备时间，我们需要做的是尽力让这件事(的影响)最小化。”他表示，意大利政府在疫情升级后的最新决定表明，遏制病毒传播比最初想象的要困难许多。

《澳大利亚人报》网站截图

　　米勒还表示，澳大利亚州政府以及联邦政府需要更快地解决这一问题。他说，今天在珀斯新开的3家新冠肺炎定点诊所远不能满足预期的检测需求。

　　德国著名中国问题专家弗兰克·泽林题日前撰写了题为《学习中国的抗疫经验》一文，该文章于3月5日刊发在德国之声电台网站。

　　泽林称，在中国，紧张局势延续数周后，新冠病毒危机有所缓解。然而，在世界其他地方，病毒却依然在传播。目前在德国，人们忐忑不安。

　　泽林指出：“有一点是清楚的：无论是在德国还是在欧洲，恐慌和歇斯底里眼下都不必要。目前没有哪个国家拥有像中国这么多的抗疫经验……我们自己也不妨想一想，中国采用的哪些措施也可以被欧洲所采用。”

　　泽林认为，速度是中国的强项。他援引世卫组织专家布鲁斯 · 艾尔沃德的话说：“我想，我们应向中国学习的一个关键因素是‘速度’，越快发现病例并隔离，我们就越能成功地抑制(疫情)”。

　　同时，他还指出，为隔离轻度感染者，像武汉那样数天内建成的“方舱医院”也十分有意义。没有严重症状的病人会在那里隔离治疗，无需占用重症病床或其他医疗资源。由此，家庭成员之间的互相感染风险也会小于居家隔离。

　　“除非我们切断所有形式的交流，否则我们彼此都处在全球化中，我们任何时候都需要相互学习借鉴解决问题的正确方案。”就像奥尼尔所强调的那样，在面对新冠病毒这一人类所不熟悉的敌人时，各国应同舟共济、互相学习。而一直处在战“疫“最前线、并已取得显著成效的中国的抗疫经验显然弥足珍贵，并值得认真借鉴。

(责编：杨光宇、曹昆)
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