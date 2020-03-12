NBA因新冠肺炎疫情暂时“停摆”

新华社华盛顿3月11日电（记者王集旻）NBA11日对外宣布，由于一名犹他爵士队球员被初步诊断感染了新冠肺炎，联盟决定从12日开始暂停本赛季的比赛，何时恢复赛事另行通知。

美职篮和爵士队都没有确认该球员的姓名，不过有媒体报道称，被感染的球员是法国中锋戈贝尔。爵士队原定11日在客场和俄克拉荷马雷霆队有一场常规赛比赛，不过在比赛即将开打之前，诊断结果显示这名球员感染了新冠肺炎，美职篮立即决定取消这场比赛，并确认该球员并未在球场内，随后美职篮决定暂停本赛季剩余比赛。

爵士队在一份公开声明中说，这名球员11日上午出现了一些疑似症状，虽然这些症状不断缓解，但为了保险起见，球队还是为他进行了新冠肺炎的检测，最终检测结果在比赛开哨前传回。爵士队表示，这名球员目前正在俄克拉荷马城接受治疗。

11日美职篮原定有6场比赛，其中4场完赛，除了爵士和雷霆的比赛被推迟，新奥尔良鹈鹕队和萨克拉门托国王队的比赛也被推迟，原因同样是担心新冠肺炎疫情。

为了阻止新冠肺炎的蔓延，此前美职篮和各球队更倾向于采取“空场”打球的方式，然而出现了球员确诊病例后，联盟直接选择了更为严厉的控制措施。迈阿密热火队主帅斯波尔斯特拉表示非常赞同联盟的决定。他说：“现在的局面很严重，美职篮的做法是出于谨慎的考虑，非常明智，接下来我们还需要继续监控疫情的发展，不断进行调整。”

有知情人士表示，美职篮考虑至少暂停比赛两周，但也不排除更长时间的“停摆”。

美国大学生体育协会（NCAA）男篮和女篮锦标赛当日也宣布将采取“空场”比赛的方式应对疫情，比赛期间仅允许工作人员和有限的球员家属入场观看，这些比赛也包括经典的NCAA“疯狂三月”赛事。

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