人民网>>国际

NBA因新冠肺炎疫情暂时“停摆”

2020年03月12日16:52  来源：新华网
 

新华社华盛顿3月11日电（记者王集旻）NBA11日对外宣布，由于一名犹他爵士队球员被初步诊断感染了新冠肺炎，联盟决定从12日开始暂停本赛季的比赛，何时恢复赛事另行通知。

美职篮和爵士队都没有确认该球员的姓名，不过有媒体报道称，被感染的球员是法国中锋戈贝尔。爵士队原定11日在客场和俄克拉荷马雷霆队有一场常规赛比赛，不过在比赛即将开打之前，诊断结果显示这名球员感染了新冠肺炎，美职篮立即决定取消这场比赛，并确认该球员并未在球场内，随后美职篮决定暂停本赛季剩余比赛。

爵士队在一份公开声明中说，这名球员11日上午出现了一些疑似症状，虽然这些症状不断缓解，但为了保险起见，球队还是为他进行了新冠肺炎的检测，最终检测结果在比赛开哨前传回。爵士队表示，这名球员目前正在俄克拉荷马城接受治疗。

11日美职篮原定有6场比赛，其中4场完赛，除了爵士和雷霆的比赛被推迟，新奥尔良鹈鹕队和萨克拉门托国王队的比赛也被推迟，原因同样是担心新冠肺炎疫情。

为了阻止新冠肺炎的蔓延，此前美职篮和各球队更倾向于采取“空场”打球的方式，然而出现了球员确诊病例后，联盟直接选择了更为严厉的控制措施。迈阿密热火队主帅斯波尔斯特拉表示非常赞同联盟的决定。他说：“现在的局面很严重，美职篮的做法是出于谨慎的考虑，非常明智，接下来我们还需要继续监控疫情的发展，不断进行调整。”

有知情人士表示，美职篮考虑至少暂停比赛两周，但也不排除更长时间的“停摆”。

美国大学生体育协会（NCAA）男篮和女篮锦标赛当日也宣布将采取“空场”比赛的方式应对疫情，比赛期间仅允许工作人员和有限的球员家属入场观看，这些比赛也包括经典的NCAA“疯狂三月”赛事。

(责编：贾文婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved