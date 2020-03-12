中国疫情防控经验受到世卫组织和伊朗政府高度认可

人民网开罗3月12日电（记者 景玥）随着不断攀升的病例数，伊朗疫情牵动人心。2月29日，中国红十字会志愿专家团队抵达德黑兰，支持伊朗新冠肺炎疫情防控工作。

从抵达德黑兰至今，中国红十字会志愿专家团队一个多星期的行程可以用“马不停蹄”来形容。他们分别到访了伊朗卫生部、伊朗红新月会、伊朗食品与药品管理局、收治新冠病毒肺炎患者的定点医院、高校、科研机构等多个部门，与伊方分享中国的疫情防控经验。中国疾病预防控制中心研究员（世界卫生组织伊朗考察组中方专家）马学军在接受本网记者采访时表示：“如今，伊朗疫情正处于上升期，做好隔离至关重要。与世界卫生组织和伊朗卫生部会谈时，我们所提出的早发现、早报告、早隔离、早治疗的疫情防控‘四早’策略他们认为很有价值，也正在效仿。同时，为应对新冠肺炎确诊病例持续增长，加大对疑似病例的收治能力，建设多个类似于中国的临时‘方舱医院’。从目前来看，全民动员、居家隔离、全面对疑似患者进行筛查和检测、集中救治等措施已经应用于伊朗新冠肺炎防控。”

“对于新冠病毒肺炎患者的救治, 中国红十字会帮助我们成立了后方高级别专家组，包括了4名院士以及一名资深教授，这5 位专家均是一线指挥并亲自参与新冠病毒肺炎诊治的专家，指导我们团队成员与伊方医务人员进行诊疗方案交流。团队成员在WHO指南框架下，将我国成熟、可行的治疗方案与伊方进行沟通。”上海市公共卫生临床中心主任医师钱志平说。

据上海市疾病控制中心主任医师吴寰宇介绍，每次和伊方会谈，他们对中国采用的诊疗和防控方案都表现出了极大的兴趣，不仅笔记做的很认真，而且会时不时地向他们提问，尽可能详细地了解中国在救治和组织动员方面的具体措施，两国也在不少方面达成共识，如在目前没有针对性药物和疫苗的情况下，切断传播途径，保护易感人群是控制疫情的主要手段。但吴寰宇也表示，毕竟中伊两国国情、治理体系、思想观念等各方面还是有所差异，根据中国经验因地制宜才能更好地解决问题。从目前伊朗的诊疗和防控效果看，他们在借鉴中国经验的基础上，也作出了相应的调整，诊疗能力大幅提高，各级传染病上报系统基本畅通，病死率在逐步下降。媒体宣传也日益到位，百姓开始配合政府的防疫举措。

谈及伊朗的病例数为何增长如此之快，疫情是否可控时，中国红十字会志愿专家团队表示，这和伊朗的检测能力提高息息相关，目前伊朗共有25个实验室用于新冠肺炎核酸试剂检测，预计未来将达到40个，目前全国共有160家设施配备齐全的医院，事实上，伊朗的医疗水平在中东国家处于领先地位，相信本着不漏治一个疑似病人的原则，随着民众重视程度的提升和“四早”策略的有效执行，伊朗的疫情会在不久的将来得到控制。但中国红十字会志愿专家团队也表示，目前伊朗在控制疫情方面面临的最大挑战是，医药物资、医疗设备和个人防护用品的短缺。

针对这一挑战，伊朗卫生部发言人贾汗普尔表示，伊朗政府将竭尽所能、通过各种途径为全国医院进行补充。世卫组织等国际组织也表示愿意支持伊朗解决医疗物资紧缺问题，未来或许将有更多种类和数量的医疗物资运达伊朗。

在伊朗的这十几天里，中国红十字会志愿专家团队也强烈感受到了中伊两国的深情厚谊。上海市人民政府外事办公室工作人员凌翔在谈及印象最深刻的事时告诉记者，他们所到之处，经常会有伊朗人过来感谢中国的帮助。在伊朗巴斯德研究所，两位中文流利的伊朗老先生主动为他们做翻译，80年代赴中国留学时种下的中国情，一直延续到现在。在伊朗餐厅吃饭，伊朗服务员特地过来向中国红十字会志愿专家团队表示感谢，感谢他们在非常时期伸出援手，这份感谢情真意切，感人至深。同样，中国人对伊朗疫情也是牵肠挂肚，守望相助。据凌翔介绍，有位在伊朗留过学的中国人通过各种渠道，辗转找到他们，询问伊朗需要什么物资，他可以组织捐赠。在伊朗卫生部下属的接收援助物资的仓库，凌翔看到了来自我国各地的捐赠物资，品种各异、数量众多。“这些我所亲身经历的小故事让我非常感动，虽然有时只是一句话，有时只是一个举动，有时只是一个画面，但就是这样扎扎实实地温暖我、触动我，可以说是细微之处见真情。”他这样告诉记者。

作为中国红十字会志愿专家团队的领队，上海市红十字会赈济救护部部长周小杭表示，在伊朗的每一天都是忙碌且充实，行程排的满满当当，白天对接援助物资、与相关部门交流分享防疫抗疫经验、给中伊相关机构做培训、提供心理支持，晚上写总结，出简报。当记者问及中国红十字会志愿专家团队的饮食状况如何时，周小杭说，我们带了足够的装备，有很多方便食品，在伊朗的中资企业也会给我们支持。虽然说者轻松，但那份轻松里仿佛藏着一种让人流泪的力量。在这场没有硝烟的战争中，有多少人就像他们一样迎风而动、逆风而行、无所畏惧。

中国红十字会志愿专家团队分享的中国经验，也受到了世界卫生组织和伊朗政府的高度认可，世界卫生组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚?范凯尔克霍弗说，中国防控疫情的经验需要与世界分享。中国向伊朗派出中国红十字会志愿专家团队是与其他国家点对点分享经验的极好例子。

贾汗普尔表示，在伊朗实施全国动员计划后，中国红十字会志愿专家团队为我们提供了很多宝贵建议，所有建议无疑都是对我们有益的。我们非常有信心，可以借鉴他们在预防、控制、治疗，以及危重症患者护理方面的经验，中国红十字会志愿专家团队是我们在医疗科学方面的老师，他们让我们少走弯路、节省时间，避免不必要的错误和实验。

伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德指出，中国所展现出的责任心和担当，符合人们的期待，这是一个负责任大国在维护世界人民的生命安全和身体健康方面应有的担当。

同时，还有不少伊朗民众在社交媒体上表达对中国的感谢，他们发文写道：“感谢中国朋友”“我爱中国”“谢谢你们让我们感受到力量”“一起加油”“你们伸出的援手让我们看到希望”…… “感谢中国没有让我们独自面对疫情，你们带来经验的同时也带来希望，伊中友谊万岁！” 伊朗塔巴塔巴伊大学中文系学生法拉动情地告诉记者。

(责编：于洋、燕勐)