新华社北京3月12日电 题：众志所趋 心手相牵——抗击疫情“全球观”

新华社记者韩墨 赵嫣 刘石磊

“新冠肺炎疫情从特征上可称为大流行。”北京时间12日0时30分许，世界卫生组织总干事谭德塞的最新判断迅速传遍了世界。

这是一组令人忧心的数字：过去两周，中国以外新冠肺炎确诊病例数增长了13倍，受影响国家和地区数增加了两倍。

尽管中国初步呈现疫情防控形势持续向好态势，但全球疫情警报依旧作响：全球确诊病例累计超过11.8万例，欧盟27国无一免“疫”，意大利确诊病例突破1万，伊朗达到9000，韩国接近8000，美国多个州宣布进入公共卫生紧急状态……

面对来势汹汹的疫病，团结合作是最有力的武器。全球战“疫”实践深刻昭示，唯有同心携手，才能驱逐疫魔，唯有命运与共，才能共克时艰。

全球同战 刻不容缓

意大利全国范围实施“封城”；法国、西班牙确诊病例突破两千；伊朗启动国家动员计划……世卫组织报告显示，截至北京时间11日17时，中国以外有113个国家和地区报告确诊病例37371例，死亡1130例。

“我们以前从未见过冠状病毒引发的大流行，”谭德塞说，“我们已响亮而清楚地敲响了警钟。”

防控行动，刻不容缓。多国多地宣布进入“紧急状态”；俄罗斯取消今年的圣彼得堡经济论坛；德国汉诺威工业博览会宣布延期；美国推迟与东盟国家领导人的特别峰会；日本东京马拉松由原计划3.8万人的规模锐减为200多人的“精英赛”……

人们生活因“疫”而变。口罩等防护物资在全球范围总体短缺，原材料价格上涨；22个国家宣布全国停课，约3.72亿青少年受到影响；美国、德国、澳大利亚等国超市出现消毒剂、生活用品、食品抢购潮……

受疫情快速蔓延、国际油价重挫等消息影响，美国和欧洲主要股市剧烈波动。美股9日开盘暴跌，跌幅超7%，触发熔断机制，11日再次大幅下跌。

不少外国媒体开始以更加客观的笔调，谈论中国抗疫经验。美联社发表题为《随着病毒传播，其他国家可向中国学习》的文章，认为“迅速采取行动，至关重要”。

波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚说，中国是全球保卫人类的第一道防线。在这次战斗中，中国再一次以其出色的组织能力和应急能力为世界树立了榜样。

风雨同舟 激浊扬清

全球疫情四起，谣言、歧视和恐慌情绪也在涌动，成为另一种无形病毒。密切沟通、理性良知和科学应对，是中国和其他各国在抗疫“第二战场”冲锋杀毒的武器。

沟通与分享，在抗击着谣言这种“信息病毒”。

奥地利多瑙河克雷姆斯大学教授格特莱纳牵头组建快速响应团队，分析和整理有关研究与报道，为世卫组织决策提供可靠依据。

世卫组织和意大利政府均与社交媒体展开合作，及时推送消息，遏制疫情假新闻。

在中国，多个媒体平台推出了形式各异的“谣言粉碎机”项目。第74届联合国大会主席穆罕默德-班迪说，中国政府对疫情信息的发布及时而透明，有助于国际社会合力防控疫情。

理性与良知，在抗击着歧视这种“政治病毒”。

来自多国的16位国际卫生法学家在《柳叶刀》撰文说，基于恐惧、谣传、种族主义和仇外心理的应对措施，无法将人们从新冠疫情这类突发事件中拯救出来。俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基说，由意识形态偏见和双重标准引起的“政治病毒”比新冠病毒危害更大。

科学与互助，在抗击着恐慌这种“心理病毒”。

疫情之初，中国科研人员迅速完成病毒基因组测序并分享给全世界。美国一个科研团队据此绘制出新冠病毒一个关键蛋白分子的3D结构，并将这一结构的原子坐标数据发送给全球多家实验室。“科研接力”不断在全球上演。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗说，中国与其他国家分享新冠肺炎防控经验，对在全球控制疫情非常重要。

携手同行 命运与共

世卫组织宣布疫情从特征上可称为大流行，是“呼唤全球行动的号角”，联合国秘书长古特雷斯在声明中写道。

疫情面前，越来越多的人认识到，人类生存原来如此相互依赖，彼此命运如此息息相关。对于中国提出的人类命运共同体理念，世界有了更强烈感触和更深刻思考。

“新型冠状病毒考验的，不仅是我们应对传染病的卫生保健系统和机制，还有我们合力应对共同挑战的能力。”联合国难民事务高级专员格兰迪和人权事务高级专员巴切莱特11日在联合署名文章中写道。

在全球抗疫战场，合作的旗帜高高飘扬。世卫组织全力协调国际抗疫行动和科研合作；中国与东盟在老挝举行关于新冠肺炎问题特别外长会；西非经济共同体15个成员国召开特别会议……以命运共同体意识应对全球性挑战，成为越来越多国家和国际组织的选择。

携手前行，共渡难关，展现人类智慧，凸显责任担当和奉献精神。疫情发生以来，习近平主席同10多个国家领导人通话，向世界传递携手战“疫”的决心和信心。从向韩国、日本、伊拉克等国捐赠急需医疗物资，到与100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件，中国与世界双向互动，相互支持，诠释着人类命运共同体的真谛。

“病毒无国界，各国民众、医务人员和科研人员面对疫情所展现出的团结与协作，体现了人类命运共同体理念已深入人心。”法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔说。

现实正不断印证，构建人类命运共同体的文明之光，必将穿透战争、疫病、贫困的阴霾，为人类照亮光辉灿烂的未来。

(责编：贾文婷、燕勐)