综合消息：欧洲疫情加速扩散 各国加大投入严防死守

新华社萨格勒布3月11日电 综合新华社驻欧洲国家记者报道：世界卫生组织总干事谭德塞11日表示，新冠肺炎疫情从特征上可称为大流行，预计未来几周内确诊病例数、死亡人数、以及受影响国家和地区数量将进一步攀升。当天欧洲疫情发展印证了谭德塞的说法，多国单日新增确诊病例创新高，为控制疫情，多国采取了停课、停航、歇业、取消集会、强制隔离等措施。

欧洲多国确诊病例增势不减

继10日确诊病例破万后，意大利11日新增2313例确诊病例，累计达12462例；当天新增死亡病例196例，累计死亡827例，累计治愈1045例。目前米兰所在的伦巴第大区共有确诊病例7280例，仍是该国新冠肺炎疫情的重灾区。

法国11日新增497例确诊病例，总数达2281例，略多于西班牙和德国各自确诊总数，同属欧洲新冠疫情的热点地区。此外，瑞士、挪威、丹麦、荷兰、瑞典等国11日新增病例也分别达到三位数，其中丹麦新增病例较10日翻了一番，猛增至514例，部分民众在听闻消息后开始抢购商品。瑞士累计确诊超过600例，26个州中仅3个州尚未发现新冠肺炎病例。确诊病例过百的国家还有英国、比利时和奥地利，希腊、捷克和冰岛的确诊病例数都超过了50例。

罗马尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波兰等国确诊病例总数虽然相对不多，但11日当天新增病例数均创有疫情以来单日新高，阿尔巴尼亚还出现了首个死亡病例。

严防死守杜绝疫情蔓延

克罗地亚、波黑、塞尔维亚、斯洛文尼亚和匈牙利均已出台针对重点疫区来人的限制或禁止入境措施；奥地利、希腊、罗马尼亚、斯洛文尼亚、塞浦路斯等多国已宣布学校临时停课；禁止大型室内外集会活动、关闭博物馆、图书馆和旅游景点等也已成为相对简单易行的防疫措施。

法国政府11日发布公告说，根据最新的流行病学数据，为了减缓疫情传播和保护最脆弱人群，政府决定加强对老年人住宿设施的访问限制。由于法国出台的禁止千人以上集会规定，11日晚上举行的欧冠八分之一决赛在空场条件下举行。

希腊总理米佐塔基斯11日召开疫情防控会议，宣布取消3月25日国庆节阅兵式及学生游行；罗马尼亚政府11日宣布相关药品和医疗物资的出口暂停6个月，为避免公共交通拥挤造成的感染风险，建议企业和机构等错时上下班。

马耳他总理阿贝拉宣布从12日零时起禁止所有往返瑞士、德国、法国和西班牙的旅行，并且强制所有来自以上4国和过去14天到访过意大利的人在家隔离，如果违反规定将被罚款1000欧元。

阿尔巴尼亚总理拉马11日宣布，自12日起关闭首都地拉那和港口城市都拉斯所有酒吧、餐馆和俱乐部；警察和军队将在地拉那所有街道设置路障拦截车辆，盘查是否有在过去14天内从意大利和希腊归国而未遵守自我隔离14天规定的人，违者将被罚款5000欧元。

瑞士海关管理部门负责人在当天的新闻发布会上表示，在意大利宣布限制人员出境之后，瑞士已于9日起在与意大利交界的提契诺州、瓦莱州和格劳宾登州等设立边境检查站，只允许人员因工作原因自意大利入境瑞士。

斯洛文尼亚当天开始在其与意大利交界处实行健康检查，体温不超过37.5摄氏度且没有明显上呼吸道感染症状的外国人方可入境。

此外，匈牙利政府11日宣布全国进入紧急状态；斯洛伐克总理同日表示正考虑宣布进入紧急状态，届时可能派军队协助警察维持社会秩序。

加大投入纾困抗疫

意大利总理孔特11日宣布，将再拨款250亿欧元用于缓解应对疫情情况下公共卫生和经济等面临的困难。当晚，孔特通过电视讲话宣布关闭境内除食品店和药房以外的所有店铺，并呼吁个体经营单位让员工尽可能多地休假或在家工作。上周，意大利政府宣布投入75亿欧元用于公共支出的激增和缓解疫情带来的各种情况。

波兰医学研究机构11日宣布投入500万波兰兹罗提（约合907万元人民币）用于研发针对新冠病毒的疫苗。

法国政府11日宣布启动新冠肺炎疗法的临床试验，以测试4种不同疗法对新冠肺炎的有效性，同时将进行20余个项目以研究新冠病毒的特性。相关临床试验预计将在一周内开始，涉及全欧洲3200名新冠肺炎重症患者。（执笔记者：高磊；参与记者：李洁、凌馨、陈晨、胡雪、陈进、于涛、张修智、田颖、章亚东、张保平、袁亮、林晶、于帅帅、石中玉、陈序、彭立军、袁韵、蒋雪、徐永春）

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